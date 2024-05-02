تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز IdeaPad 15s الجديد بمعالج AMD Ryzen 5 7430U وسعر 428 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن جهاز IdeaPad 15s الجديد الذي ينطلق بمعالج AMD Ryzen 5 7430U، وسعر يبدأ من 428 دولار تقريباً.

يتيمز جهاز Lenovo IdeaPad 15s الجديد بحجم شاشة 15.6 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل، كما تأتي الكاميرة بغطاء لحماية خصوصية المستخدم.

أيضاً يضم الجهاز معالج AMD Ryzen 5 7430U الذي يرتكز على معمارية Zen 3 بعدد 6 من الأنوية، و12 threads، ويدعم سرعة 4.3 GHz، ويمكن للجهاز أن يدعم تشغيل الألعاب الخفيفة، إلا أن الجهاز لن يدعم تشغيل الألعاب التي تحتاج آداء أعلى من كرت الشاشة والمعالج.

ويضم جهاز IdeaPad 15s لوحة مفاتيح كاملة مميزة بلوحة أرقام، كما يتميز الجهاز بوزن 1.6 كجم، وسماكة 17.9مم، لذا يأتي هذا الإصدار بتصميم نحيف وخفيف.

كما يدعم جهاز IdeaPad 15s بطارية بقدرة 47Wh، والتي تقدم عمر شحن يصل إلى 13.3 ساعة من تشغيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

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