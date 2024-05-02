تكنولوجيا: Philips تكشف عن شاشة ألعاب بتقنية QD-OLED وحجم 49 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Philips عن أحدث شاشات الألعاب Evnia 49M2C8900 التي تتميز بتقنية QD-OLED وحجم 49 إنش، وتدعم معدل تحديث 240Hz.

تتميز شاشة Philips Evnia 49M2C8900 المخصصة للألعاب بحجم 49 إنش، وجودة عرض dual QHD أو بدقة 5120 في 1440 بيكسل، كما تتميز الشاشة بأبعاد 32:9، وإنحناء 1800R لتجربة عرض قوية.

وتدعم الشاشة معدل تحديث 240Hz، كما تأتي بإستجابة سريعة عند 0.3 مللي ثانية GtG لدفع عرض إنسيابي وسلس للألعاب.

كما تتميز شاشة Evnia بعمق ألوان 10 بت، وتدعم إنتاج أكثر من مليار لون بأعلى دقة، من جانب أخر تجمع الشاشة بين تقنية OLED وتقنية “quantum dots” لدفع أعلى تباين في الشاشة، مع لون أسود غامر، وألوان حيوية.

أيضاً تدعم الشاشة معايير “VESA DisplayHDR True Black 400″ لمستويات أفضل من اللون الأسود، مع سطوع 250 nits في SDR، ونسبة سطوع 1000 nits في HDR.

وتدعم شاشة Philips Evnia 49M2C8900 تقنية AMD FreeSync Premium Pro لخفض تمزق الشاشة، ودعم مزامنة أفضل وآداء سلس في الألعاب.

أيضاً تضم الشاشة عدد 4 من المكبرات الصوتية بقدرة 7.5W وتقنية DTS، لصوت محيطي متعدد الإتجاهات عند تشغيل الألعاب وفي المؤتمرات.

وتأتي الشاشة بنمط مخصص للألعاب يعرف ب”SmartImage”، والذي يهدف إلى تحسين إعدادات الشاشة للألعاب، مع تحسين التباين، وحدة الصورة، ودقة الألوان.

أيضاً تقدم إضاءة”Ambiglow halo” الخلفية في الشاشة تجربة مميزة لأجواء الألعاب، حيث تعمل على ضبط الإضاءة الخلفية بألوان وسطوع تتوافق مع الألعاب.

كما تتميز Philips Evnia 49M2C8900 بحامل يدعم ضبط الإرتفاع وتدوير أو إمالة الشاشة، للحصول على زاوية عرض مفضلة.

وللإتصال تضم شاشة Evnia 49M2C8900 اثنان من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C الذي يدعم شحن الأجهزة بقدرة 90W.

وتضم الشاشة أيضاً موصل USB 3.2 Gen 1 يدعم معدل نقل بيانات بسرعة 5 جيجابت في الثانية، وتأتي الشاشة بمفتاح KVM للتحكم في اثنان من أجهزة الحاسب بمجموعة واحدة من الملحقات، وتنطلق الشاشة بسعر 1500 دولار تقريباً للأسواق.

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