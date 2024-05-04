تكنولوجيا: شاومي تخطط لكشف النقاب عن سلسلة Xiaomi 15 في شهر أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي مؤخراً للأسواق هاتف Xiaomi 14 Ultra الذي انضم لسلسلة هواتف Xiaomi 14، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم أُشير إلى خطط شاومي لإطلاق سلسلة Xiaomi 15 في حدث يعقد في شهر أكتوبر.

تشير أحدث التفاصيل إلى أن شاومي تخطط لإطلاق الجيل القادم من هواتفها المميزة في نفس الموعد الذي قدمت فيه سلسلة Xiaomi 14 للأسواق.

ولقد كشفت الشركة عن سلسلة Xiaomi 14 للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر من العام الماضي في السوق الصيني، بينما انطلقت الهواتف للأسواق العالمية في شهر يناير من هذا العام.

وفي التفاصيل الجديدة التي جاءت من “Digital Chat Station” تم التأكيد على أن سلسلة Xiaomi 15 القادمة من شاومي تتضمن الإصدار الرئيسي مع هاتف Xiaomi 15 Pro، على أن يتم الكشف عن هذه الإصدارات رسمياً في منتصف شهر أكتوبر.

أيضاً من المتوقع أن تنطلق سلسلة Xiaomi 15 للأسواق العالمية في بداية 2025، كما تعد أولى الإصدارات التي تأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 من كوالكوم.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن سلسلة Xiaomi 15 ستضم كاميرة periscope بدقة 50 ميجا بيكسل مع كاميرة telephoto مذهلة في السلسلة كاملة، أيضاً من المتوقع أن يأتي Xiaomi 15 بنفس حجم الشاشة المميز للإصدار السابق 6.36 إنش، مع مستشعر للبصمة بالموجات الفوق صوتية مدمج في الشاشة.

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