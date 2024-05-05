تكنولوجيا: جهاز Asus ROG Ally 2 سيظهر في حدث Computex 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من الواضح أن جهاز Asus ROG Ally 2 (أو 2024) سيظهر في Computex 2024. وفي حين أن التفاصيل المتعلقة بالجهاز المحمول الجديد لا تزال غير واضحة، فمن الممكن أن يستخدم بالفعل تحديثًا للشاشة وعناصر التحكم والمنافذ، بالإضافة إلى الإصلاح المناسب لمشكلة بطاقة microSD المزعجة. هذا ما يجب على شركة Asus فعله، حسب رأي أحد المصادر.

بالمقارنة مع أمثال Lenovo Legion Go وValve Steam Deck، يتمتع Asus ROG Ally بشاشة تقليدية للغاية، بدقة 1920 × 1080، وهي نسبة عرض إلى ارتفاع أوسع من كل من Legion Go وSteam Deck’s 16:10.

وعلى الرغم من أن دقة الشاشة ونسبة العرض إلى الارتفاع مقبولة بشكل عام لمعظم تطبيقات الألعاب، إلا أن هناك بعض الأسباب التي تجعل شاشة Legion Go أكثر منطقية.

أولاً، تسمح دقة 1600 بكسل للاعبين بلعب الألعاب بدقة 800 بكسل بدون حيل خيالية، مثل AMD’s FSR، مما يحسن معدلات الإطارات ويؤدي إلى صورة أكثر وضوحًا مع مقياس صحيح نقي مقارنة بنتيجة 540 بكسل للجيل الحالي من ROG Ally باستخدام نفس الطريقة.

ستعني دقة الشاشة الأعلى أيضًا وضوحًا أفضل للنص والمزيد من خيارات القياس في Windows، مما يسهل تكوين الخيارات وتثبيت الألعاب.

أثناء قيامها بذلك، يجب على Asus أن تقوم بالفعل بتقليل الحواف الموجودة على Ally لجعلها تبدو أكثر حداثة قليلاً، تمامًا كما فعلت Valve مع Steam Deck OLED.

كانت فتحة بطاقة SD للجيل الحالي من Asus ROG Ally واحدة من أهم المشكلات منذ إطلاق الحاسب الشخصي المحمول، يبدو كما لو أن موضع فتحة بطاقة SD وعدم كفاية الحماية الحرارية قد أدى إلى تلف بطاقات SD أو حتى تالف.

إذا كانت شركة ASUS تأمل في أن يكون الإصدار الثاني من ROG Ally قريبًا من شعبية النسخة الأصلية، فإنها تحتاج إلى إصلاح فتحة بطاقة SD حتى يتمكن مستخدمو الجهاز المحمول من استخدام مساحة تخزين موسعة دون الحاجة إلى القلق بشأن فقدان البيانات وبطاقات SD القيمة.

لحسن الحظ، فإن شركة Asus على علم بمشكلة بطاقة SD وقد قامت باستبدال أجهزة فتحة بطاقة SD تحت الضمان إلى جانب بطاقات SD التالفة.

ولقد أكدت شركة Asus بالفعل أنه سيتم عرض ROG Ally 2024 في حدث Computex 2024 وأنه سيحتوي على “تحسينات تدريجية للأجهزة“، مما يعني أنه من المحتمل وجود فتحة بطاقة SD منقولة أو ثابتة.

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