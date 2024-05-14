تكنولوجيا: جوجل تعمل على دمج الذكاء الإصطناعي في منصة الأندوريد #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل بتطوير منصة الأندوريد برؤية جديدة ترتكز بشكل رئيسي على تقنية الذكاء الإصطناعي للإستفادة من روبوت Gemini بطرق مختلفة.

قدمت جوجل خلال مؤتمر المطوريين اليوم الملامح الأولى لنظام تشغيل Android 15 قبل الإعلان الرسمي غداً، والذي يرتكز بشكل رئيسي على تقنية الذكاء الإصطناعي.

ولقد طور تطبيق Gemini على منصة الأندوريد منذ إنطلاقه للمرة الأولى في شهر فبراير، حيث حقق تقدم في إدراك الحديث، والمحتوى على الشاشة.

وتؤكد جوجل على كفاءة Gemini في التكامل مع منصة الأندوريد، حيث ستنطلق الواجهة بملء الشاشة، مع دعم سحب وإفلات صور تم إنشاءها عبر “Gemini” خلال المحادثات.

أيضاً سيدعم هذا التكامل تنشيط Gemini في نظام الأندوريد وعلى منصة اليوتيوب عبر زر “Ask this video”، حيث سيعمل ربووت الدردشة على الإجابة على تساؤلات المستخدم حول مقطع الفيديو، على أن يدعم مليارات من مقاطع الفيديو.

ولمشتركي “Gemini Advanced” سيحصل المستخدمين على زر “Ask this PDF” لتنفيذ نفس الإجراء مع ملفات PDF.

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