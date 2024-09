تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق أول جهاز Chromebook Plus خلال الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط سامسونج لكشف النقاب عن أول جهاز Chromebook Plus في حدث يعقد خلال الأسبوع المقبل.

قدمت سامسونج جهاز Chromebook 2 السابق في عام 2021، وبعد مرور 4 سنوات تقريباً على إطلاق هذا الإصدار تستعد سامسونج لإطلاق إصدار جديد من أجهزة Chromebook المميزة للأسواق.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Chrome Unboxed” لتؤكد على تطوير سامسونج Chromebook Plus الأول، والذي ينطلق بشكل رسمي قريباً.

ومن المقرر أن يكون الإصدار القادم أول أجهزة Chromebook التي تقدم من سامسونج بعلامة Galaxy التجارية وأيضاً أول إصدار Plus من سامسونج.

ولقد قدمت جوجل إصدار Plus في أجهزة Chromebook خلال العام الماضي، لدعم أجهزة ChromeOS بعلامة Plus التجارية، والتي تؤكد على دعم الجهاز بأفضل وحدة معالجة مقدمة في هذه الفئة من الأجهزة، وكاميرة webcam بأعلى دقة، كما يأتي الجهاز بأقل متطلبات الأنظمة في الأجهزة، ومن المتوقع أن يأتي إصدار Chromebook Plus المرتقب من سامسونج بنفس مستوى المعايير.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الحدث القادم من سامسونج ينطلق في 24 من سبتمبر، ولقد رصد الجهاز برمز “Xol”.

أيضاً من المتوقع أن يضم Chromebook Plus مفتاح مخصص لمساعد رقمي في لوحة المفاتيح، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

