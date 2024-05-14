تكنولوجيا: جوجل تعلن عن إطلاق Gemini 1.5 Pro في خدمة Gemini Advanced المدفوعة #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل خلال مؤتمر المطوريين اليوم عن دفع Gemini 1.5 Pro في خدمة “Gemini Advanced” المدفوعة.

تنطلق ميزة “Gemini 1.5 Pro” لمشتركي خدمة “Gemini Advanced” في نافذة تتضمن مليون رمز في البداية.

ولقد أضافت جوجل منذ إنطلاق Gemini 1.5 Pro في شهر فبراير الماضي العديد من التحسينات على إنشاء التعليمات البرمجية، وآلية التفكير المنطقي، والتخطيط، والمحادثات المتعددة، وأيضاً إدراك الصور وتحسين الخوارزمية.

ويدعم “Gemini Advanced” الآن معالجة الكثير من الوثائق الكبيرة التي تصل إلى 1500 صفحة، أو تلخيص ما يصل إلى 100 من رسائل البريد الإلكتروني.

كما سيتاح للمستخدم تحميل الملفات عبر Google Drive أو مباشرة عبر الجهاز الخاص به للإجابة على التساؤلات المختلفة.

ولقد أكدت جوجل على تعزيز معايير الخصوصية للمستخدم في Gemini، حيث لن تستخدم الملفات الخاصة بالمستخدم لتدريب روبوت الذكاء الإصطناعي.

كما تدعم المميزات الجديدة في منصة الذكاء الإصطناعي إدراك جداول البيانات، وملفات البيانات الأخرى، وتحليل البيانات وإنشاء مخططات مخصصة لدعم المستخدم في Google Sheets، وإنشاء ملفات CSV، وExcel، ومن المقرر أن تتوفر الميزة خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي Gemini 1.5 Pro الآن بتحسينات في إدراك الصور بكفاءة أكثر، حيث يمكن يتاح للمستخدم على سبيل المثال إلتقاط صورة للطبق المفضل لديه في المطعم للبحث عن وصفة كاملة للطبق، أو إلتقاط صورة لمسألة رياضية للحصول على إرشادات كاملة بالخطوات للحل، ومن المقرر أن يتوفر Gemini 1.5 Pro اليوم بأكثر من 35 لغة، وفي أكثر من 150 دولة وإقليم حول العالم.

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