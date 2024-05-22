شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة لـ آيفون 16 برو ماكس.. ما الذى يمكن توقعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشاع أن طرازي iPhone 16 Pro وPro Max القادمين من آبل سيحصلان على تعزيز كبير في قدرات الكاميرا، وفقًا لأحد النصائح على Weibo، يمكن أن تحتوي الأجهزة الجديدة على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وهي ترقية ملحوظة من الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل الموجودة في سلسلة آيفون 15 Pro، كما يمكن أن يؤدي هذا التحسين إلى تحسين جودة الصورة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتحسين لقطات الماكرو.

كاميرا فائقة الاتساع محسنة

من المتوقع أن يشتمل iPhone 16 Pro وPro Max على مستشعر فائق الدقة بدقة 48 ميجابكسل، ويقال إنه بحجم 1 / 2.55 بوصة مع حجم 0.7 ميكرومتر بكسل.

ومن المتوقع أن تنتج هذه الترقية لقطات بدقة 12 ميجابكسل، مما يعزز الوضوح في البيئات منخفضة الإضاءة مقارنة بالنماذج السابقة.

كذلك يمكن أن يؤدي زيادة عدد وحدات البكسل أيضًا إلى تحسين جودة الصورة الإجمالية وتوفير تفاصيل أكبر للمطبوعات والتصوير الفوتوغرافي الماكرو.

ترقيات الكاميرا الرئيسية لـ Pro Max

يشاع أيضًا أن iPhone 16 Pro Max سيحصل على مستشعر Sony IMX903 مخصص بدقة 48 ميجابكسل، وهو خطوة أعلى من مستشعر IMX-803 في سابقه، وهذا المستشعر الجديد أكبر حجمًا، حيث يبلغ 1/1.14 بوصة، ومن المتوقع أن يشتمل على محول تناظري إلى رقمي (ADC) 14 بت والتحكم في الكسب الرقمي (DGC)، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة الصورة الإجمالية.

تقنية مضادة للانعكاس

قد يشتمل كلا طرازي iPhone 16 Pro على تقنية مضادة للانعكاس والتي يمكن أن تقلل من توهج العدسة، مما يؤدي إلى الحصول على صور أكثر وضوحًا ووضوحًا، خاصة عند التصوير في بيئات مشرقة أو ذات إضاءة خلفية.

تصميم مستشعر الصور CIS المكدس

بالإضافة إلى هذه التحسينات، يشاع أن شركة Apple تتبنى تصميم مستشعر الصور CIS المكدس لمجموعة iPhone Pro الجديدة، مما قد يؤدي إلى تحسين أداء الكاميرا وكفاءتها.

قدرات المقربة والتكبير

من المتوقع أن يحمل iPhone 16 Pro ميزة التكبير الرباعي (عدسة المنظار) من سابقه، ومن المحتمل أن يوفر إمكانيات تكبير 5x أو أعلى.

وفي الوقت نفسه، قد يتميز Pro Max بخاصية Ultra Telephoto أو Super Telephoto، وعلى الرغم من هذه التطورات، من المتوقع أن تتطابق وحدة التقريب في كلا الطرازين، بما يتماشى مع التوقعات السابقة لمحلل آبل الشهير مينج شو كو.

ومن خلال هذه الترقيات المشاع عنها، يستعد iPhone 16 Pro وPro Max لتقديم تجارب تصوير محسنة، ومعالجة المجالات الرئيسية مثل الأداء في الإضاءة المنخفضة، وقدرات التكبير/التصغير، وجودة الصورة الإجمالية.