شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنظام جديد.. هاتف أيفون 16 يتيح استبدال بطاريتك بشكل أبسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي هاتف iPhone 16، بحزمة من المزايا والتحسينات، التي تمنحك إمكانية الإصلاح، وربما يكون التغيير الأكثر أهمية في الأجهزة هو نوع جديد من لاصق البطارية، والذي يسمح باستبدال البطارية بشكل أبسط وأكثر أمانًا بمجرد إزالة إطار الهاتف.

مزايا هاتف ايفون 16.. يمكنك استبدال البطارية

وكشف فيديو، عن هذه الخاصية، فمن خلال تطبيق تيار كهربائي منخفض الجهد، يتم تحرير اللاصق الذي يثبت البطارية لأسفل، وتخرج البطارية بسهولة من هيكل الهاتف.



بطارية

شكل البطاريات في هواتف ايفون السابقة

وكانت بطاريات iPhone السابقة مثبتة بالغراء العادي، والمقصود إزالته عن طريق أربعة ألسنة سحب قابلة للتمدد، فقد كانت وهذه العملية صعبة للغاية، وأحيانًا تفشل ألسنة السحب، مما لا يمنح الفني أي خيار سوى رفع البطارية باستخدام أداة،وإذا تعرضت البطارية للتلف على الإطلاق أثناء هذه العملية، فهناك خطر كبير من نشوب حريق.

ويتجنب اللاصق الجديد الذي يتم تنشيطه كهربائيًا والذي يثبت البطارية في iPhone 16 كل تلك الخطوات، فما عليك سوى توصيل مشابك التمساح المتصلة بمصدر طاقة وستخرج خلية بطارية iPhone من تلقاء نفسها.

وتتميز هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus بعملية الإصلاح الجديدة، بينما لا تزال البطاريات في هواتف 16 Pro و16 Pro Max تحتوي على ألسنة سحب، على الرغم من أن خلاياها الآن مغلفة بغلاف معدني جديد.