شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المجلس الأوروبى يعلن عن قانون جديد لتنسيق قواعد الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأوروبي أنه أقر قانونا رائدا يهدف إلى تنسيق قواعد متعلقة بالذكاء الاصطناعي، ما يسمى بقانون الذكاء الاصطناعي، الذي وصفه بالأول من نوعه في العالم ويمكنه وضع معيار عالمي لتنظيم هذه التقنية، حسبما قالت وكالة آكى الإيطالية.

وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد، يتبع التشريع الرئيسي نهجًا قائمًا على المخاطر، مما يعني أنه كلما زاد خطر التسبب في ضرر للمجتمع، زادت صرامة القواعد، ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز تطوير واستيعاب أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والجديرة بالثقة عبر السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من قبل الجهات الفاعلة في القطاعين الخاصة والعام، وفي ذات الوقت ضمان احترام الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي وتحفيز الاستثمار والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وينطبق قانون الذكاء الاصطناعي فقط على المجالات التي تقع ضمن قانون الاتحاد الأوروبي ويوفر استثناءات مثل الأنظمة المستخدمة حصريًا للأغراض العسكرية والدفاعية وكذلك للأغراض البحثية.

ووفق المذكرة، سيتم حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل التلاعب السلوكي المعرفي (cognitive behavioural manipulation) وتقييم سلوك المواطنين بناءً على سلوكياتهم الفردية (social scoring)، لأن مخاطرها تعتبر غير مقبولة. كما يحظر القانون أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الشرطة التنبؤية بناء على ملفات التعريف والأنظمة التي تستخدم البيانات البيومترية لتصنيف الأشخاص وفقًا لفئات محددة مثل العرق أو الدين أو التوجه الجنسي.

كما يتم تحديد غرامات انتهاكات قانون الذكاء الاصطناعي كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركة المخالفة في السنة المالية السابقة أو مبلغ محدد مسبقًا. وتخضع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لغرامات إدارية متناسبة.

