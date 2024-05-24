شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف السبب ورءا ثغرة "عودة الصور المحذوفة" فى تحديث iOS 17.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام، أثار مستخدمو آيفون شكاوى بشأن عودة الصور المحذوفة إلى الظهور على الجهاز، والتي تم مسحها منذ سنوات، بعد تثبيت iOS 17.5، وبعد ذلك، اتخذت شركة أبل خطوة للأمام لتوضيح الأسباب لذلك، وفي ملاحظات الإصدار، قالت شركة أبل إن السبب في ذلك هو تلف قاعدة البيانات.



وأكدت شركة أبل أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على الهواتف هنا، حسبما أفاد موقع 9to5Mac، وطرح غالبية المستخدمين سؤالاً مماثلاً، كيف عادت الصور التي يرجع تاريخها إلى عام 2010 إلى الظهور مرة أخرى، حتى عندما لم يكن المستخدمون يستخدمون نفس الجهاز الذي كانوا يستخدمونه في ذلك الوقت؟

لماذا عادت الصور المحذوفة إلى الظهور لمستخدمي iPhone؟

وقالت شركة آبل إن المشكلة كانت في إدخال قاعدة البيانات الفاسدة الموجود في نظام ملفات الجهاز نفسه، وأضاف عملاق التكنولوجيا أن iCloud ليس مخطئًا هنا، وفقًا للتقرير.

وأوضحوا كذلك أن الصور التي لم يتم حذفها بالكامل من الجهاز لم تتم مزامنتها مع صور iCloud، وصرحت شركة أبل بأن "هذه الملفات كانت موجودة فقط على الجهاز نفسه، ومع ذلك، من الممكن أن تستمر الملفات من جهاز إلى آخر عند الاستعادة من نسخة احتياطية، أو إجراء نقل من جهاز إلى جهاز، أو عند الاستعادة من نسخة iCloud الاحتياطية ولكن دون استخدام صور iCloud"، وفقًا للتقرير.

وبعد أن واجه العديد من المستخدمين المشكلة، قررت شركة آبل التراجع عن إصدار iOS 17.5.1 وجعلت التحديث غير متاح للجميع، وتم اتخاذ هذه الخطوة لإصلاح هذا الخطأ.

خلال هذا الوقت، إذا حاول أي مستخدم تنزيل التحديث، فإنه يظهر "غير قادر على التنزيل"، وذكروا: "يوفر هذا التحديث إصلاحات مهمة للأخطاء ويعالج مشكلة نادرة حيث يمكن أن تظهر الصور التي تعرضت للتلف في قاعدة البيانات مرة أخرى في مكتبة الصور حتى لو تم حذفها.

مشكلة نادرة فقط



وشددت شركة أبل مرارًا وتكرارًا على حقيقة أن هذه المشكلة نادرة ولم تؤثر إلا على نسبة أقل من المستخدمين. وزعموا أن الشركة لا تستطيع الوصول إلى صور أو مقاطع فيديو المستخدمين.