شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تستخدم بحث جوجل العادى وتتجنب إضافة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل بحث جوجل على تحول كبير في مجال الذكاء الاصطناعي لتحسين إمكانية وصول المستخدم، ولكن هذا الأمر لا يثير إعجاب الجميع، حيث أصبحت صفحة البحث الآن أكثر ازدحامًا مع المزيد من الإعلانات المدعومة، وقد تكون الإضافة الأخيرة لـ "AI Overviews"، وهي ميزة تهدف إلى تقديم إجابات سريعة مباشرة في نتائج البحث، غير دقيقة ومزدحمة.

ووفقا لما ذكره موقع "indiatoday"، فإنه على الرغم من رد الفعل العنيف، أوضحت جوجل أنه لا يمكن إيقاف تشغيل هذه الميزة، في حين أن بعض المستخدمين قد يتحولون إلى استخدام محركات بحث أخرى، إلا أن العديد منهم قد يتنازلون.

ولكن ماذا لو أن هناك طرقًا لاستعادة المظهر القديم لبحث جوجل؟

لاستخدام هذا الفلتر:

• ابدأ بحث Google كالمعتاد.

• اضغط على مرشح "الويب": في الجزء العلوي من صفحة نتائج البحث، ستجد مرشحات مختلفة، اضغط على مرشح "الويب" لعرض الروابط النصية فقط دون محتوى إضافي للذكاء الاصطناعي.

• إذا لم يكن مرشح "الويب" مرئيًا على الفور، فيمكن العثور عليه ضمن قائمة الخيارات "المزيد"، وتضمن لك هذه الطريقة تجاوز AI Overviews والفوضى الأخرى مثل لوحات المعرفة والمقتطفات المميزة.

جوجل كروم:

• انتقل إلى الإعدادات > محرك البحث.

• قم بتحرير محرك بحث Google وادخل "{google:baseURL}search?q=%s&udm=14" في حقل عنوان URL.

مايكروسوفت ايدج:

• انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والبحث والخدمات > شريط العناوين والبحث > إدارة محركات البحث.

• قم بتحرير محرك بحث Google وإدخال نفس تنسيق عنوان URL.

• المتصفحات الأخرى المستندة إلى Chromium: بما في ذلك Brave وOpera وVivaldi، اتبع نفس الخطوات المتبعة مع Chrome وEdge.

موزيلا فايرفوكس:

• توفر خدمة تسمى "TenBlueLinks " طريقة لأتمتة هذه العملية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لموقع ويب يُسمى "udm14" إعادة توجيه أي بحث مباشرةً إلى مرشح "الويب" الخاص بجوجل.

