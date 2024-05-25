تكنولوجيا: أحدث ميزات Truecaller تشمل الرد على المكالمات الهاتفية بصوتك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Truecaller أن تطبيقها سيكون قادرًا على الرد على المكالمات الهاتفية نيابة عن المالك باستخدام صوته الحقيقي.

يطلق على هذه الميزة اسم “الصوت الشخصي“. سيعمل Truecaller مع Microsoft Azure AI Speech لتحقيق الميزات التي لم يكن من الممكن تقديمها إلا بواسطة دوبلكس.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى الصوت الشخصي من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي ثم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي من خلال قراءة بضعة أسطر من الكلمات التي يوفرها التطبيق.

وبعد تدريبه، سيصبح بديلاً للمستخدم ويجيب على الهاتف عند الحاجة. وسيتم عرض النص طوال الوقت على شاشة الهاتف حتى يتمكن المالك من اختيار الرد على المكالمة المهمة.

وللعلم، هذه الميزة مشابهة لميزة AI Assistant التي تم الإعلان عنها في عام 2022، إلا أنها كانت متاحة فقط في بعض البلدان.

حاليًا، تقول شركة Truecaller أنه يمكن اختبار الصوت الشخصي بواسطة عدد قليل من العملاء المختارين أولاً.

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