تكنولوجيا: تقنية جديدة قد تدعمك في شحن بطارية هاتفك في دقيقة واحدة!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إكتشفت جامعة “كولورادو” تقنية جديدة للبطاريات تدعم شحن بطارية الهاتف في دقيقة واحدة وفقاً للدراسة التي نشرت في PNAS.

قد لا تحتاج الشركات المطورة للهواتف الذكية لاحقاً إلى دعم الهواتف ببطاريات ذات سعة كبيرة، فمع تقنية الشحن الجديدة سيتاح للشركات المصنعة للهواتف تعزيز كفاءة التكوينات الأخرى في الهواتف الذكية التي تعزز آداء الحوسبة وإدارة البيانات.

وتوضح الدراسة التي نشرت من “الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS) أن التقنية التي تطور في جامعة كولورادو ستتيح شحن بطارية الهواتف الذكية بنسبة 100% خلال دقيقة واحدة.

وترتكز فكرة التقنية الجديدة للبطاريات على حركة الأيونات عبر المكثفات الفائقة، وتتضمن الأيونات ذرة ذات شحنة موجبة على أن يتم إستخدام المكثف الفائق لتخزين الطاقة أثناء دورة الشحن ذات التيار المرتفع والتفريغ خلال فترة قصيرة لدورة الشحن.

ولقد أوضح الباحث “Ankur Gupta” في بيان صحفي نشر عبر (BGR) أن حركة الأيونات بكفاءة أكبر سيعزز الشحن وإطلاق الطاقة بوتيرة أسرع مما يتيح لخلية البطارية في الهاتف الإنتقال من نسبة شحن صفر إلى نسبة 100% خلال دقيقة واحدة أو أقل.

يذكر أن هذه التقنية مازالت في مرحلة البجث والتطوير في الوقت الراهن، لذا لا يمكن التأكيد على موعد إنتقال هذه التقنية إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع حتى الآن.

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