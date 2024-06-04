تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم يعلن عن إعادة ميلاد الحاسب الشخصي بفضل أجهزة سلسلة Snapdragon X في #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد قام كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم بجعل Snapdragon X محورًا لكلمة الشركة في حدث Computex 2024، مما يؤكد إطلاق وتوافر ودعم Microsoft Copilot+ لأول أجهزة الحواسب التي سيتم تشغيلها بواسطة إصدارات Plus و Elite من السلسلة.

كانت وحدة NPU الخاصة بهم واحدة من نجوم هذا العرض، والتي تم الترويج لها الآن لتقديم ما يصل إلى 5.4x أداء لكل واط مقارنة بأداء سلسلة Intel Core Ultra 7 وما يصل إلى 2.6x من أداء M3.

يتم الآن أيضًا دعم وحدة المعالجة المركزية Oryon CPU من X Elite لتحقيق “ذروة الأداء” مع استخدام 65 بالمئة من الطاقة التي قد تستخدمها منصة منافسة للحصول على إلى نفس المستوى على أساس

وبناءً على ذلك، دعم آمون سلسلة X كمنصة للمطورين لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية التالية، باستخدام أدوات مثل AI Hub، والتي يمكنها على ما يبدو نشر نموذج على جهاز مثل HP Elitebook Ultra أو Acer Swift 14 AI فيالوقت نفسه.

ثم مرة أخرى، سيكون هناك أيضًا Snapdragon Dev Kit لنظام Windows، والذي تم الترويج له باعتباره “منصة أجهزة مثالية لهؤلاء المطورين“، حيث سيحتوي على إصدار “مسرع” من مجموعة شرائح X Elite ويأتي في شكل عامل قابل للتكديس.

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