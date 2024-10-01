تكنولوجيا: إطلاق تحديث Funtouch OS 15 لهواتف Vivo و iQOO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Vivo نظام Funtouch OS 15، وهو تحديث رئيسي يعتمد على نظام Android 15، ويهدف إلى تقديم تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتخصيصًا. يوفر هذا الإصدار الأخير تحسينات ملحوظة في الأداء، بالإضافة إلى خيارات تخصيص جديدة وميزات إنتاجية محسنة.

يركز Funtouch OS 15 على زيادة السرعة وتجربة الاستخدام السلسة. حيث يقدم نموذج جدولة الأولوية الذي يجعل بدء تشغيل التطبيقات أسرع بنسبة 15 بالمئة من خلال تحديد أولويات المهام التي يتم تشغيلها في المقدمة.

يتضمن التحديث أيضًا تقنية تحسين الذاكرة التي تستخدم طريقة ضغط zRAM محسنة، مما يعزز سرعة الضغط بنسبة 40 بالمئة ويقلل من استخدام ذاكرة وحدة معالجة الرسومات لتطبيقات الخلفية، مما يسهل عملية تعدد المهام.

علاوةً على ذلك، يأتي التحديث مع رسوم متحركة محسنة. حيث تعمل ميزة Origin Animation على جعل واجهة المستخدم أكثر مرونة، بينما يعد محرك Lightning-Speed Engine بتحسين سرعات تشغيل التطبيقات بنسبة 20 بالمئة إضافية.

ومن أجل إضافة لمسة من الجاذبية البصرية، يتميز التأثير المائي الديناميكي المستوحى من الحركات الطبيعية، مما يوفر إحساسًا جديدًا في التفاعلات.

يوفر Funtouch OS 15 أكثر من 3800 عنصر مُعاد تصميمه، مما يتيح للمستخدمين تخصيص أجهزتهم بشكل أكبر. يتضمن ذلك سمات النظام الجديدة، والخلفيات (الثابتة، والغامرة، والفيديو)، وخيارات لتغيير أنماط وأحجام أيقونات التطبيقات. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين تسعة سمات نظام مختلفة لإضفاء مظهر جديد على هواتفهم.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة رسوم متحركة جديدة للتعرف على بصمات الأصابع، مما يتيح للمستخدمين مطابقة مظهر هواتفهم مع تفضيلاتهم الشخصية.

يتضمن Funtouch OS 15 أيضًا مختبر الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي AI Image Lab، والذي يوفر أدوات لتحسين الصور وإزالة الظلال تلقائيًا من عمليات مسح المستندات، مما يجعل عملية التحرير أسرع وأسهل. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التحديث ميزة *Memory Movie* لتحسين إدارة الصور والفيديو.

للاعبين، يتيح وضع Ultra Game Mode الوصول السريع إلى إعدادات اللعبة دون مقاطعة تجربة اللعب. كما تسهل ميزة Link to Windows توصيل جهاز Vivo بجهاز الحاسب، مما يدعم مزامنة المحتوى في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات.

يبدأ طرح Funtouch OS 15 Beta مع iQOO 12 في الهند. من المتوقع أن تتلقى طرازات Vivo الأخرى التحديث بدءًا من منتصف أكتوبر 2024، وسيستمر حتى يونيو 2025.

وقد أصدرت Vivo جدولًا زمنيًا مفصلًا لتواريخ الترقية لكل طراز، على النحو التالي:

منتصف أكتوبر 2024: X Fold3 Pro و X100 Pro و X100.

منتصف نوفمبر 2024: X90 Pro و X90.

منتصف ديسمبر 2024: سلسلة V40، وسلسلة V30، وY200 Pro 5G، و T3 Ultra، والمزيد.

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