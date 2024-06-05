تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن كاميرة Panasonic Lumix GH7 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Panasonic مؤتمر في 5 من يونيو لكشف النقاب عن إصدار جديد من كاميرات الشركة، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن باناسونيك تستعد للكشف عن كاميرة Panasonic Lumix GH7 خلال الحدث.

ولقد نشرت أحدث التسريبات عبر “Andrea Pizzin”، والتي كشف فيها عن خطط باناسونيك لكشف النقاب عن كاميرة Panasonic Lumix GH7.

وتشير التسريبات إلى أن كاميرة Lumix GH7 تأتي بمستشعر “Micro Four Thirds “بدقة 27 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تأتي الكاميرة بميزة الضبط التلقائي ” phase-detect”.

أيضاً من المتوقع أن تأتي الكاميرة مع تطبيق Lumix Lab لنظام LUT الجديد من باناسونيك، مع مروحة للتبريد كبيرة لدعم خفض الحرارة عند تسجيل الفيديو لفترات طويلة.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تتوفر كاميرة Panasonic Lumix GH7 لدى منافذ البيع في شهر يوليو، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المتوقع غداً.

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