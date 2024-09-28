تكنولوجيا: ‏Honor تلمح إلى أقوى هاتف ذكي لها حتى الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor العام الماضي جهاز Honor X9b من الفئة المتوسطة، و​​الذي يوفر العديد من ميزات الحماية من السقوط.

وإحداها كانت شاشة العرض فائقة الارتداد المضادة للسقوط، والتي تتميز بمواد ممتصة للصدمات والتي زعمت شركة Honor أنها يمكن أن توفر مقاومة للسقوط تصل إلى 1.5 متر.

تقوم شركة Honor Malaysia الآن بالتلميح إلى جهاز جديد أكثر صرامة والذي من المفترض أن يكون Honor X9c القادم.

وعلى الرغم من أننا لم نلقي نظرة فعلية على الهاتف، إلا أن الإعلانات التشويقية تشير بوضوح إلى اسم الجهاز وسلامته الهيكلية. ومن المفترض أن يتم وضع X9c في الفئة المتوسطة مثل الهاتف السابق.

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