شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: paceX تحدد موعدا جديدا للإطلاق القادم لصاروخ Starship.. اعرف امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سينطلق صاروخ Starship العملاق التابع لشركة SpaceX مرة أخرى هذا الأسبوع، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، حيث أعلنت الشركة، أنها تستهدف الخميس الموافق 6 يونيو، موعد الرحلة التجريبية الرابعة على الإطلاق لمركبة Starship، وهو أكبر وأقوى صاروخ عرفه العالم على الإطلاق.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كتب إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceXعلى X، "إن Starship جاهز للطيران"، والذي شارك أيضًا عدة صور للصاروخ الذي يبلغ طوله 400 قدم (122 مترًا) على المنصة في Starbase، مركز الشركة في جنوب تكساس.



وتتطلع الشركة إلى الإطلاق الصباحي يوم الخميس، مع فتح النافذة في وقت مبكر من الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتوقف الإطلاق يوم الخميس على الحصول على موافقة الجهات التنظيمية من شركة SpaceX.



كما أنه من المفترض أن تتعلق هذه الموافقة بتعديل رخصة إطلاق المركبة الفضائية، والتي كانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تراجعها.

أجرت Starship ثلاث رحلات تجريبية حتى الآن، في أبريل 2023 ونوفمبر 2023 و14 مارس من هذا العام.



كان أداء Starship أفضل بكثير في كل رحلة متتالية، حيث فشلت مرحلتاها، وهى مرحلة التعزيز الثقيل للغاية والمرحلة العليا من المركبة الفضائية، في الانفصال في الرحلة الأولى، التي استمرت أربع دقائق فقط، ووصلت المركبة إلى مرحلة الفصل عند الإطلاق الثاني وضاعفت وقت طيرانها.



حققت المركبة الفضائية السرعة المدارية في الرحلة الثالثة، والتي استمرت ما يقرب من 50 دقيقة وانتهت عندما انكسرت المرحلة العليا عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.



سيكون مسار الرحلة الرابعة مشابهًا لمسار الرحلة الثالثة، حيث تستهدف Super Heavy هبوطًا في خليج المكسيك والمرحلة العليا تهدف إلى الهبوط في المحيط الهندي.



وكتبت SpaceX في وصف المهمة: "يحول اختبار الطيران الرابع تركيزنا من الوصول إلى المدار إلى إظهار القدرة على العودة وإعادة استخدام Starship وSuper Heavy"، مضيفا "ستكون الأهداف الأساسية هي تنفيذ عملية هبوط ناعم في خليج المكسيك باستخدام معزز ثقيل للغاية، وتحقيق دخول متحكم فيه للمركبة الفضائية."