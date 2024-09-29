شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجلب Gemini AI إلى جميع نماذج Pixel Buds.. اعرف المزيد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل أن جميع سماعات Pixel Buds سيتم تشغيلها قريبًا بواسطة Gemini AI المتطور، سيتلقى المستخدمون تحديثًا عبر البريد الإلكتروني يوضح بالتفصيل كيفية تنشيط Gemini بمجرد تعيينه كمساعد رقمي مفضل لديهم على هواتف Android الخاصة بهم. تأتي هذه التفاصيل عبر تقرير to5Google9.

لقد بدأ الطرح بالفعل مع Pixel Buds Pro 2 الجديد، مما يوفر طريقة أكثر ذكاءً للتفاعل مع مساعدك الرقمي مباشرة في أذنيك. بالإضافة إلى ذلك، قامت Google بتجديد طريقة تواصلك من خلال سماعات الأذن المرتبطة، مما يجعل تفاعلاتك أكثر سلاسة من أي وقت مضى.

ستتمكن المناطق التي يتم دعم الذكاء الاصطناعي فيها حاليًا من الوصول إلى Gemini على Pixel Buds. ولم تكشف جوجل بعد عن التغييرات الدقيقة. ومع ذلك، قد تعمل بعض ميزات Pixel Buds بشكل مختلف مقارنةً بمساعد Google.



إلى جانب كونها إحدى خدمات الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، فقد حلت Gemini AI أيضًا محل Google Assistant في غالبية الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، لا سيما مع تقديم Gemini Live.

جيميني على بكسل بودز : كيفية الاستخدام

- قبل استخدام Gemini مع بكسل بودز ، تأكد من تعيين جيميني كمساعد لهاتفك الذكي، ليحل محل Google Assistant.

- لاستخدام بكسل بودز أثناء ارتدائها، يجب أن يكون هاتفك الذي يعمل بنظام Android مفتوحًا ومتصلاً بسماعات الأذن.

- بمجرد التهيئة، يمكنك استخدام نفس إيماءة التنشيط للوصول إلى Gemini على بكسل بودز كما تفعل مع مساعد جوجل.



ضع في اعتبارك أنك تحتاج فقط إلى إلغاء قفل هاتفك للإعداد الأولي. بعد الربط، يمكنك الوصول إلى Gemini دون الحاجة إلى فتح هاتفك مرة أخرى، ومع ذلك عندما يكون الهاتف مقفلاً، لن تتلقى ردودًا مخصصة إذا قمت بإزالة سماعات Buds أو فصلها.



تشتمل إعدادات Pixel Buds Digital Assistant على خيار "يتطلب فتح قفل واحد فقط" الذي يسمح لك بتعديل ذلك.



من المهم ملاحظة أن استخدام Gemini مع Pixel Buds لا يطبق إعداد "على سماعات الرأس" ضمن النتائج الشخصية.



وفي الوقت نفسه، لم تقدم جوجل جدولًا زمنيًا لهذا التحديث، ولكن من المتوقع أن يصل في الأسابيع المقبلة.



بالإضافة إلى ذلك، أعلنت جوجل عن تعديل إعداد “Hey Google” لسماعات Pixel Buds.



لم تعد البراعم معزولة في هذا الإعداد، وبدلاً من ذلك، تتم مزامنتها تلقائيًا مع هاتف أندرويد المرتبط من خلال إعدادات "Hey Google and Voice Match".



يتوافق هذا التحديث مع كل من Gemini on Pixel Buds ومساعد جوجل.