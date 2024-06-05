شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مرحلة القمر اليوم.. 5% فقط منه سيكون مضاء فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيبدو القمر في سماء الليل كنقطة صغيرة، حيث يبلغ عمر القمر 27 يومًا وهو في مرحلة الهلال المتضاءل من دورته القمرية، وهي مضاءة بنسبة 5% فقط، وهذه التغييرات في المظهر هى مراحل القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر، وهم القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير، بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.

ستكون مرحلة القمر التالية في يونيو هي "القمر الجديد"، وستكون يوم الخميس 6 يونيو، ويسمى القمر الجديد بـ "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضيء من القمر يتجه بعيدًا عن الأرض باتجاه الشمس.

وفي بعض الأحيان، فإن مدار القمر يجعله مباشرة بين الأرض والشمس أثناء ظهور القمر الجديد، مما يسبب كسوف الشمس، أو ما هو أكثر إثارة للدهشة، كسوف الشمس الكلي، ولكن لأن مدار القمر مائل بالنسبة للأرض، فإن هذا المحاذاة لا يحدث كل شهر.