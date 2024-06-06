تكنولوجيا: جهاز Beelink EQ13 متوفر الآن للطلب المسبق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر جهاز Beelink EQ13 الآن للطلب المسبق على Minixpc. وهو عبارة عن جهاز حاسب صغير ذو قدرة حوسبة محدودة للغاية، ولهذا السبب تعلن شركة Beelink عنه كجهاز حاسب مكتبي خفيف.

واعتمادًا على طراز الطراز المحدد، يتم تثبيته بمعالج Intel N100 أو Intel N200. وفي كلتا الحالتين، تبلغ الذاكرة العشوائية 16 جيجابايت وتبلغ سعة التخزين 500 جيجابايت.

يمكن تركيب ما يصل إلى اثنين من محركات أقراص SSD، كل منها مزود بفتحة PCIe 3.0 بمسار واحد أو أربعة. يمكن أيضًا توصيل M.2 2280 SSD عبر SATA. ويتم دعم الذاكرة العشوائية DDR5 بتردد ساعة يبلغ 4800 ميجاهرتز.

يقال إن الحاسب الصغير مقاس 126 × 126 مم، والذي يبلغ ارتفاعه 39 مم بدون أقدام مطاطية، محمي ضد الغبار بفضل المرشح والتبريد النشط، وهو ما يتناقض مع التصريحات السابقة حول التبريد السلبي.

وعلى مسافة 30 سم، يُقال إن الحد الأقصى المسموح به هو 28 ديسيبل فقط هو المسموع عند تشغيل فيديو بدقة 4K، مما يؤدي إلى التشغيل الهادئ.

يقال أيضًا أن الذاكرة العشوائية (RAM) ومحركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) يتم تبريدها بفضل تدفق الهواء المعدل والمحسن.

تم دمج وحدة إمداد الطاقة في السكن، مما يوفر المساحة. ويتوفر منفذي HDMI بالإضافة إلى USB-C. ويوجد منفذي Gigabit Ethernet على اللوحة للاتصالات المباشرة بالشبكة، كما يتم دعم WiFi 6 و Bluetooth 5.2.

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