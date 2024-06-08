مواصفات Realme 11 ملك الفئة المتوسطة تحت 9000 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - إعداد: ضياء السقا

يعتبر هاتف Realme 11 نسخة 4G، من أفضل الهواتف في الفئة المتوسطة في الأسواق حاليا، بسعر تحت 9000 جنيه.

ويقدم الهاتف مواصفات قوية، من حيث المعالج والشاشة والكاميرات وسرعة الشحن، تجعله ملك الفئة المتوسطة بلا منافس.

وفيما يلي مواصفات Realme 11 نسخة 4G:

الشاشة تأتي بشكل الثقب حيث تأتي من نوع Super AMOLED وتأتي بمساحة 6.4 إنش بجودة الـ 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 411 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 90Hz مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 .

يأتي الهاتف بمعالج من نوع Helio G99 بتكنولوجيا الـ 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2 .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.5 .

الكاميرا الخلفية تأتي مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط .

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة ريلمي الـ Realme UI 4.0 .

يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الذهبي .

سعر هاتف Realme 11 4G في مصر:-

يتراوح سعر نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام "ضمان دولي" من 8250 إلى 8800 جنيه.