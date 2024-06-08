تكنولوجيا: هاتف Xiaomi Mix Fold 4 المزعوم سيدعم تقنية شبكات eMBB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير سابقة أن شركة شاومي تعمل على الجيل التالي من هاتفها القابل للطي على شكل كتاب وهو هاتف Xiaomi Mix Fold 4، والذي يقال إنه يمكن أن يكون أنحف هاتف قابل للطي على الإطلاق في السوق.

والآن، حصل هاتف يحمل رقم الطراز 24072PX77C على شهادة الوصول إلى الشبكة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT). ويدعم هذا الجهاز معيار NR SA/NR NSA/TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/CDMA 1X/GSM.

كما أنه يدعم اتصال Tiantong عبر الأقمار الصناعية وتقنية النطاق العريض المتنقل المحسنة. يعتبر النطاق العريض المتنقل المحسن (eMBB) هو فئة خدمة 5G توفر عرض نطاق ترددي متزايد وتقليل زمن الوصول مقارنة بخدمات 4G.

يمكن لـ eMBB تمكين التطبيقات الجديدة التي تتطلب معدلات بيانات عالية، مثل: بث الفيديو بدقة 8K، والواقع الافتراضي الغامر (VR)، والواقع المعزز (AR).

ووفقًا لتسريب Digital Chat Station، فإن رقم الطراز يمثل هاتف Mix Fold 4. ويمكن أن يدعم الهاتف أيضًا 5.5G أو 5G-Advanced، وهو ما يعتبر الخطوة التالية في تطور تقنية 5G.

كما انه من المتوقع أن يتم تحسين تقنية 5G من حيث السرعة وزمن الوصول والكفاءة.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، التي تعمل على تشغيل العديد من أحدث الهواتف الرائدة مثل سلسلة Xiaomi 14.

ولتشغيل مجموعة الشرائح، يقال إنها ستحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير (2390 مللي أمبير + 2485 مللي أمبير). وسيوفر الهاتف شحن سريع سلكي ولاسلكي، على الرغم من عدم تأكيد سرعة الشحن المحددة بعد.

توفقًا للتسريب السابق من Digital Chat Station، سيوفر الهاتف شحنًا سريعًا سلكيًا بقوة 100 واط. للسياق، يوفر Mix Fold 3 شحنًا سريعًا سلكيًا بقوة 67 واط ولاسلكيًا بقوة 50 واط.

كما يقال إن Mix Fold 4 سيوفر إعداد كاميرا رباعية بدقة 50 ميجابكسل يتضمن تقريب منظار 5X، على غرار الاصدار السابق

يمكن أن يكون المستشعر الرئيسي والمستشعر فائق الاتساع في Mix Fold 4 هو OV50E و OV13B على التوالي.

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