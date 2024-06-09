شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيعرفك مين "أونلاين".. تبويب جديد بواتساب يكشف الأشخاص المتواجدون مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا حيث يمكن للمستخدمين معرفة أي من أصدقائهم كان موجودًا مؤخرًا على التطبيق، وهي خطوة يقول إنها ستشجع الأشخاص على الدردشة أكثر، ووفقًا للاختبار التجريبي الذي شاهدته WABetaInfo، سيعرض التحديث قائمة بالأشخاص الذين كانوا متصلين بالإنترنت مؤخرًا.

الهدف هو المساعدة في بدء محادثات جديدة من خلال إظهار المستخدمين لأشخاص آخرين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم لم يرسلوا لهم رسائل بعد، وقد تم العثور على التحديث في الإصدارات التجريبية لكل من إصداري Android وiOS من واتساب، وسيتم طرحه للمستخدمين في الأسابيع المقبلة.



واتساب

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التحديث اختياري، ولا يُظهر كل الأشخاص المتصلين بالإنترنت في تلك اللحظة المحددة، وبدلاً من ذلك، سيكشف التحديث عن صورة شاملة للأشخاص الذين كانوا متصلين بالإنترنت مؤخرًا، وستختفي هذه التفاصيل عندما يحاول المستخدمون إنشاء دردشة جديدة أو مكالمة، حتى يتمكن المستخدمون من معرفة من قد يكون متاحًا للتفاعل الفوري.

وقال WABetaInfo: "توفر هذه الميزة للمستخدمين لمحة سريعة عن النشاط الأخير عبر الإنترنت بدلاً من قائمة شاملة بجميع جهات الاتصال الموجودة على الإنترنت حاليًا"، و"هذا يعني أن نشاط الحالة الكامل عبر الإنترنت لكل جهة اتصال غير متاح، حيث تم تصميم الميزة لتقديم نظرة عامة على النشاط بدلاً من تحديث الحالة في الوقت الفعلي لجميع جهات الاتصال."

ولن يتمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كانت جهة الاتصال متصلة بالإنترنت إذا لم تكن قد راسلتهم من قبل، أو إذا قاموا بحظرك، وعلى الرغم من أن واتساب لديه ميزة معرفة متى يكون المستخدمون متصلين بالإنترنت، سواء كانوا يكتبون، أو متى شوهدوا آخر مرة، قالت WABetaInfo إن الشركة أضافت مجموعة من وظائف الخصوصية في الميزة الجديدة.

وهناك خيار لإيقاف تشغيل الوظيفة أو تشغيلها لأشخاص محددين فقط، ومع ذلك، فإن إيقاف تشغيله يعني أيضًا أنه لم يعد من الممكن معرفة متى يكون الأشخاص الآخرون متصلين بالإنترنت أيضًا.