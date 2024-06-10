شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone XS و iPhone XR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من شهر سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميًا هاتفها الذكي الجديد أيفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من أيفون Xs وأيفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone XS وiPhone XR

هاتف iPhone XS

‎الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية: بمساحة 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2659 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.

هاتف iPhone XR

‎الشاشة: 6.1 بوصة.

‎نوع الشاشة: IPS LCD.

‎دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.

‎المعالج: A12 Bionic.

‎ الذاكرة الداخلية: 64GB.

‎ نظام التشغيل:iOS (14.x).

‎ البطارية: 2942 mAh.

‎ الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.

‎ الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.

‎ الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.

‎ الوزن:194 جرام.