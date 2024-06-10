شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن معالج التطبيقات Snapdragon 6s Gen 3 متوسط المدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة كوالكوم النقاب عن معالج التطبيقات Snapdragon 6s Gen 3 متوسط ​​المدى (AP)، وهناك نوعان مختلفان من السيليكون، أحدهما يعمل مع إشارات 4G (رقم الموديل (SM-6370) والآخر يعمل مع 5G (SM6375-AC)، وتم بناؤه بواسطة TSMC باستخدام عقدة 6 نانومتر، تمت الإشارة إلى رقم الطراز SM6375 في الأصل باسم مثل Snapdragon 695 في عام 2021 وفي وقت لاحق من ذلك العام أصبح Snapdragon 4 Gen 1 (SM4375)، وفقًا لموقع phonearena.

ويحتوي Snapdragon 6s Gen 3 على زوج من مجموعات وحدة المعالجة المركزية التي تم رفع تردد تشغيلها مقارنة بالرقائق القديمة، ويتميز بنواة وحدة المعالجة المركزية Cortex-A78 عالية الأداء والتي تعمل بسرعة تصل إلى 2.3 جيجا هرتز، وتتكون المجموعة الثانية من ستة أنوية لوحدة المعالجة المركزية Cortex-A55 منخفضة الطاقة مع سرعة ساعة تصل إلى 1.8 جيجا هرتز، ويدعم AP شاشات FHD + بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتميز بشريحة مودم Snapdragon X51 5G، تتميز شرائح السلسلة "s" بمحرك Qualcomm's AI الذي يوفر تصويرًا أفضل في الإضاءة المنخفضة يعتمد على AI، وسيدعم العديد من المساعدين الصوتيين AI، وتستهلك الشريحة أيضًا طاقة أقل.

قد تعتقد أن Snapdragon 6s Gen 3 قد يكون SoC أقوى من Snapdragon 6 Gen 1 ولكن هذا ليس هو الحال حتى مع أن شريحة Gen 3 تبدو أقوى من شريحة Gen 1، وتتيح تقنية Qualcomm's Quick Charge 4+ إمكانية شحن بطارية الهاتف بنسبة تصل إلى 50% بعد 15 دقيقة فقط من توصيلها، ولا يمكن أن تزيد الدقة القصوى للكاميرا الخلفية عن 108 ميجابكسل بينما يمكن تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية، حيث ستدعم مجموعة الشرائح Bluetooth 5.2 و WiFi 4 و 5.

يمكنك معرفة أن هذه شريحة متوسطة المدى بمجرد النظر إلى المواصفات، يدعم Snapdragon 6s Gen 3 ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR 4X بتردد 2133 ميجاهرتز وUFS 2.2، ومع ذلك، فإن وحدة معالجة الرسوميات Adreno 619 قادرة على تشغيل ألعاب الفيديو بمعدل 120 إطارًا في الثانية (fps)، وعندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي، يتيح معالج إشارة الصور Qualcomm Spectra ISP (معالج إشارة الصور) صورة ثلاثية متزامنة بدقة 13 ميجابكسل والتقاط فيديو بدقة 720 بكسل، ومع الالتقاط في الإضاءة المنخفضة، يمكن التقاط صور أكثر سطوعًا في البيئات المظلمة.