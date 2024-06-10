علوم وتكنولوجيا

احتراق سيارات في شوارع المملكة .. موجة حر شديدة تضرب السعودية

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الشارقة - اميمة ياسر - وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران داخل سيارتين متوقفتين أمام السور الخارجي لأحد المنازل في مدينة الرياض بالمملكة العربية .

ويبدو أن النيران اشتعلت في عداد كهرباء مثبت على سور المنزل بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ثم انتقلت النيران إلى السيارتين، مما أسفر عن احتراقهما بالكامل.

ويوم الخميس، أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقا اندلع في سيارة توقفت فجأة أمام أحد المنازل في حي النهضة.

وقال صاحب المنزل المجاور للحريق إن السيارة كانت في وضع التشغيل، ونزل منها عدة أطفال وهربوا إلى داخل الحي فور اندلاع الحريق فيها. فيما أشار نشطاء إن أن السيارة كهربائية، ونظرا لشدة الحرارة في المملكة لم تتحمل بطاريتها واشتعلت النيران فيها.

وتشهد عدة مناطق في السعودية موجة حر شديدة، وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحفاظ على سلامتهم.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة إن الطقس سيكون خلال الفترة القادمة شديد الحرارة في بعض المناطق، خصوصا في مكة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية، في حين ستكون هناك فرصة لتشكل السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح النشطة على مناطق أخرى، مثل جازان وعسير والباحة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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