شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز التحكم الجديد في iOS 18 سيحتوي على مميزات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكشف شركة آبل عن نظام التشغيل iOS 18 بالكامل يوم الإثنين في الكلمة الرئيسية لـ WWDC، ووفقًا لإحدى الشائعات الأخيرة، سيقدم تحديث iPhone مركز تحكم مُعاد تصميمه، وتتمثل إحدى الميزات الأساسية لمركز التحكم الجديد في القدرة على وضع عناصر التحكم على عدة صفحات منفصلة، ​​بدلاً من عرض الصفحة الواحدة المتوفر حاليًا، وفقاً لموقع macrumors.

وكتب مارك جورمان لبلومبرج: "أصبح مركز التحكم أكثر قوة من أي وقت مضى، وسيحصل على واجهة محدثة تسمح بإعادة ترتيب أزرار الاختصارات داخل عرض مركز التحكم نفسه ووضعها عبر صفحات متعددة، وسيحتوي أيضًا على أداة موسيقية جديدة وواجهة محدثة للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

وبالعودة إلى نظام التشغيل iOS 10، قدمت شركة أبل إصدارًا من مركز التحكم الذي امتد إلى عدة صفحات، ويمكنك التمرير بين ثلاث مجموعات مختلفة من عناصر التحكم، ولسوء الحظ، لم تكن عناصر التحكم هذه قابلة للتخصيص على الإطلاق.

ستتمكن في iOS 18 من إعادة ترتيب عناصر التحكم وإضافتها وحذفها مباشرة من واجهة مركز التحكم، لا مزيد من الدخول إلى الإعدادات أولاً، وسيكون أحد المكونات الأساسية لهذه الحرية المكتشفة حديثًا هو القدرة على إنشاء صفحات متعددة من عناصر التحكم، على عكس الخيارات الثابتة في تصميم iOS 10، مع iOS 18، من المفترض أن تكون قادرًا على إنشاء صفحات قابلة للتخصيص بالكامل تناسب احتياجاتك - تمامًا كما تفعل مع صفحات الشاشة الرئيسية باستخدام التطبيقات والأدوات.

ويجب أن تتوافق مساحة الشاشة الإضافية هذه بشكل جيد مع التغييرات التي تم الإبلاغ عنها في عناصر التحكم "التشغيل الآن" و"الصفحة الرئيسية"، والتي قد تشغل مساحة أكبر من قبل، ويمكن لشركة أبل أيضًا التوقف عن إخفاء طبقات التحكم الإضافية خلف الضغط لفترة طويلة، وهذا من شأنه أن يفيد ليس فقط عناصر التحكم قيد التشغيل والصفحة الرئيسية، ولكن أيضًا التركيز وعناصر التحكم في مستوى الصوت والمزيد.

