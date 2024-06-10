شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية تتبع الرحلات على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد تطبيقات تعقب الرحلات الجوية وسيلة شائعة لمراقبة الطائرات في السماء، لأنه عندما تستعد للطيران أو عندما يكون شخص تعرفه على متن رحلة جوية، يمكنك استخدامها للتحقق من أن الأمور لا تزال في الموعد المحدد، ولكن إذا كان لديك جهاز أيفون، فلن تحتاج إلى تنزيل وتثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية لتتبع الرحلة - فهي ميزة مدمجة سهلة الاستخدام في نظام التشغيل.

تعود القدرة على تتبع الرحلات الجوية في نظام التشغيل iOS إلى أجهزة كشف البيانات التي قامت شركة أبل بدمجها في النظام منذ عدة سنوات حتى الآن، تتعرف أجهزة كشف البيانات على أشياء مثل الأوقات والتواريخ والعناوين.

كيفية تتبع الرحلات الجوية في الرسائل

- إذا أرسل لك شخص ما رقم رحلة (U2502، على سبيل المثال) في الرسائل، فيمكنك الضغط مع الاستمرار على الرقم الذي تحته خط للحصول على عرض في الوقت الفعلي لتقدم الرحلة المرسوم على الخريطة.

- يمكنك أيضًا الحصول على خيار معرفة المزيد من خلال الضغط على معاينة الرحلة، والتي ستمنحك معلومات مثل أوقات المغادرة والوصول والتأخيرات، وبالنسبة لبعض المطارات، تفاصيل المطالبة بالأمتعة، ستجد روابط إلى موقع شركة الطيران وخرائط أبل أسفل بطاقة المعلومات.

- لزيادة فرص اكتشاف iOS لرقم الرحلة، من الأفضل تضمين اسم شركة الطيران بالكامل مع الرقم (EasyJet U2502، على سبيل المثال).

كيفية تتبع الرحلات الجوية في بحث Spotlight

1- اسحب لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية وقم ببساطة بإدخال رقم الرحلة في حقل البحث للحصول على معلومات المغادرة والوصول.

2- اضغط على بطاقة المعلومات للحصول على التفاصيل الإضافية المذكورة أعلاه.

كيفية تتبع الرحلات الجوية على جهاز ماك

1- استدعاء Spotlight باستخدام مجموعة مفاتيح Command-Spacebar

2-اكتب رقم الرحلة في حقل الإدخال.

3- حدد بيانات الرحلة في النتائج، وسترى نفس بطاقة المعلومات التي تظهر في iOS، كاملة مع المسار المباشر للرحلة الموضح على الخريطة وتفاصيل أخرى.