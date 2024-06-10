شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم iPhone 15 لشحن هاتف آخر نفس الإصدار أو أقدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد طريقة قد تمنح مستخدمي أيفون بضع ساعات إضافية من الطاقة دون استخدام شاحن الهاتف، فقط عندما يتم توصيل جهازي iPhone 15 بواسطة كابل USB-C، فإن أحدهما ذو مستوى بطارية أقل سيتم شحنه من الآخر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشر مستخدم أيفون، Sheel Mohnot، على موقع "X"، صورة له وهو يحاول تنفيذ الحيلة مع التعليق: "يمكنك شحن iPhone من iPhone آخر".

أجاب أحدهم: "هذا هو المستقبل" بينما قال آخر "هذه هي الطريقة التي تظهر بها لشخص ما أنك تحبه حقًا"، وبمجرد توصيلهما بواسطة كابل، سيتواصل جهازا iPhone 15 تلقائيًا لمعرفة أيهما لديه نسبة بطارية أقل.

سيبدأ جهاز ايفون الذي يتمتع بالمزيد من شحن البطارية في تشغيل الآخر بينما يفقد شحن البطارية الخاصة به، وفقًا لموزع Apple iStyle.

كما أنه على صفحة مجتمع Apple، لاحظ بعض المستخدمين أن الحيلة نجحت أيضًا عند استخدام iPhone 15 لشحن طراز iPhone أقدم.

قال أحد الأشخاص إن شحن هاتف iPhone 15 الخاص به انخفض من 98 إلى 89% ليمنح هاتف iPhone 11 دفعة من 10 إلى 32%، لكن هذه الحيلة غير ممكنة بين جهازين أقدم مثل جهازي iPhone 11s.

إذا كنت تريد شحن iPhone 15 مع iPhone 15 آخر، فستحتاج إلى كابل مزود بموصلات USB-C في كلا الطرفين.

وفي الوقت نفسه، إذا كنت تريد شحن جهاز iPhone قديم باستخدام iPhone 15، فستحتاج إلى كابل يحتوي على USB-C من أحد الطرفين ومنفذ Lightning من الطرف الآخر.