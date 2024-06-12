شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: macOS Sequoia: 5 ميزات جديدة سيجلبها لمستخدمى MacBook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر WWDC (مؤتمر التطوير العالمى) فى 10 يونيو، كشفت شركة أبل النقاب عن macOS Sequoia، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل سطح المكتب الخاص بها، حيث يعد نظام التشغيل الجديد هذا بتقديم العديد من الميزات التى يمكن أن تعزز إنتاجية المستخدم وتوفر طرقًا أكثر ذكاءً للعمل.

وبدءًا من ميزة iPhone Mirroring وSafari Highlights وحتى إمكانيات الألعاب المتقدمة، سيستمتع مستخدمو MacBook بتجربة أكثر تكاملاً وكفاءة ومتعة مع نظام التشغيل macOS Sequoia، وفيما يلي خمس ميزات بارزة يمكن لمستخدمي MacBook التطلع إليها.

1. أصبح النسخ المتطابق للآيفون ممكنًا

سوف يرتقي macOS Sequoia بالاستمرارية إلى المستوى التالي من خلال ميزة iPhone Mirroring، مما يسمح للمستخدمين بالوصول الكامل إلى أجهزة iPhone الخاصة بهم والتحكم فيها مباشرةً من أجهزة Mac الخاصة بهم، سيعكس هذا التكامل خلفية iPhone والأيقونات المخصصة على جهاز Mac.

ونتيجة لذلك، سيتمكن المستخدمون من التمرير بين صفحات الشاشة الرئيسية والتفاعل مع تطبيقاتهم المفضلة باستخدام لوحة المفاتيح ولوحة التتبع والماوس في جهاز Mac، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من سحب وإفلات الملفات بين أجهزة iPhone وMac الخاصة بهم، وهناك نقطة أخرى جديرة بالذكر وهي أن إشعارات iPhone الخاصة بك ستظهر على جهاز Mac، مما يسمح لك بالمراجعة والرد دون الحاجة إلى رفع هاتفك.

2. يحصل Safari على تحديث

تم أيضًا إعداد متصفح الويب Safari من أبل للحصول على ترقية باستخدام ميزة Highlights الجديدة، وستجعل ميزة Highlights اكتشاف المعلومات على الويب أسهل من أي وقت مضى من خلال توفير روابط سريعة للمحتوى ذي الصلة مثل التوجيهات أو الملخصات أو المعلومات الإضافية حول الأشخاص والموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز، وسيوفر وضع القارئ المعاد تصميمه تجربة قراءة خالية من التشتيت مع عرض مبسط للمقالات والملخصات وجدول المحتويات للقراءات الطويلة، بالإضافة إلى ذلك، ستكشف ميزة العارض الجديدة عن مقاطع الفيديو على الصفحة وتضعها في المقدمة والوسط، مع الاستمرار في السماح للمستخدمين بالوصول إلى عناصر التحكم في التشغيل، بما في ذلك صورة داخل صورة.

3. الألعاب تحصل على تحديث

من المقرر أن تصبح الألعاب على أجهزة Mac أكثر غامرة مع macOS Sequoia، الذي سيقدم الألعاب التي طال انتظارها مثل Assassin's Creed Shadows وFrostpunk 2، وستعمل ميزة الصوت المكاني المخصصة الجديدة على إنشاء بيئة ألعاب أكثر جاذبية، وتقليل زمن الوصول الصوتي مع AirPods Pro ( الجيل الثاني) سيعزز الاستجابة.

وتعد تحسينات وضع اللعبة بمعدلات إطارات أكثر سلاسة وأداء أفضل. ستسمح مجموعة أدوات Game Porting Toolkit 2 المحدثة للمطورين بإحضار الألعاب المتقدمة إلى أجهزة Mac بشكل أكثر كفاءة، مما يعد بمكتبة ألعاب أكثر ثراءً لمستخدمي Mac.

4. ابق منظمًا مع بلاط النوافذ المحسن

سيقدم نظام التشغيل macOS Sequoia نظامًا محسّنًا للنوافذ لمساعدة المستخدمين على البقاء منظمين، وعند سحب نافذة إلى حافة الشاشة، سيقترح macOS Sequoia موضعًا متجانبًا، مما يسمح للمستخدمين بترتيب النوافذ جنبًا إلى جنب بسرعة أو في الزوايا لزيادة مساحة الشاشة إلى أقصى حد، وستدعم هذه الميزة اختصارات لوحة المفاتيح والقائمة الجديدة، مما يجعل تنظيم وإدارة العديد من التطبيقات والنوافذ على سطح مكتب Mac أسرع.

5. أدوات مؤتمرات الفيديو المتقدمة

ستشهد مؤتمرات الفيديو تحسينات كبيرة في نظام macOS Sequoia مع ميزات جديدة مثل معاينة مقدم العرض، والتي ستتيح للمستخدمين رؤية ما هم على وشك مشاركته قبل بثه على تطبيقات مثل FaceTime وZoom، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من تطبيق خلفيات مخصصة، بما في ذلك التدرجات اللونية أو خلفيات النظام أو الصور الشخصية، أثناء المكالمات، وستضمن تقنية التجزئة المتقدمة من Apple أن يبدو المستخدمون دائمًا في أفضل حالاتهم، بغض النظر عن الخلفية التي يختارونها. ستجعل هذه التحديثات الاجتماعات عن بعد أكثر احترافية وجاذبية.