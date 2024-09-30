شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: سيطرة منصات التواصل تهدد صحة الأخبار الموثوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بحث جديد أجراه مجموعة من الخبراء الذين يدرسون المعلومات المضللة، والتي تم تصميم عملها على غرار اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، فإن أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي والسياسيين والحكومات هم أكبر التهديدات لبيئة الأخبار عبر الإنترنت الجديرة بالثقة.

وقال الفريق الدولي المعني ببيئة المعلومات إن أصحاب منصات التواصل الاجتماعي تصدروا استطلاعًا للمخاوف، يليهم الحكومات والسياسيون المحليون والأجانب، وقال فيليب هوارد، المؤسس المشارك لـ IPIE، وأستاذ دراسات الإنترنت في جامعة أكسفورد، إن التقرير أظهر أن بيئة المعلومات العالمية كانت في "منعطف حرج".

وقال: "أحد أكثر المخاوف إلحاحًا التي أبرزها استطلاعنا هو تأثير أصحاب منصات التواصل الاجتماعي، إن سيطرتهم على توزيع المحتوى وسياسات الاعتدال تؤثر بشكل كبير على جودة وسلامة المعلومات، إن القوة غير المقيدة لهذه الكيانات تشكل خطرًا جسيمًا على صحة بيئة المعلومات العالمية لدينا".

واستندت نتائج اللجنة إلى ردود من 412 باحثًا أكاديميًا في مجالات تشمل العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية وعلوم الكمبيوتر، مع تركيز المساهمات في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، على الرغم من أن الصين والهند ونيجيريا والبرازيل كانت من بين البلدان الأخرى المشمولة.

وقال هوارد إن مصطلح "بيئة المعلومات" يشير إلى المنظمات والمحتوى والأشخاص الذين دعموا "النظام الغذائي الإخباري اليومي" لملايين الأشخاص.

ولم يحدد التقرير مالكي منصات تقنية بعينها، لكن هوارد، أحد مؤلفي التقرير، قال إن ملكية إيلون ماسك لمنصة X - المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر - أثارت مخاوف بما في ذلك تقارير عن الترويج المفرط لتغريدات ماسك، في حين زعمت فرانسيس هاوجن، المبلغة عن المخالفات في شركة ميتا التابعة لمارك زوكربيرج، أن مالك فيسبوك وانستجرام يعطي أولوية أقل لإدارة المحتوى غير المكتوب باللغة الإنجليزية.

وأضاف هوارد أن تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس التي تتخذ من بكين مقرًا لها، كانت مصدر قلق آخر بعد أن أعرب المشرعون على جانبي الأطلسي عن مخاوفهم من أنها قد تكون عرضة للضغوط من الحكومة الصينية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، العام الماضي إن مالك المنصة "ليس وكيلًا للصين أو أي دولة أخرى"، بينما قالت ميتا إنها تراجع المحتوى على فيسبوك وإنستغرام بأكثر من 70 لغة، وتم الاتصال بـ X للتعليق.

وتوقع حوالي ثلثي المشاركين في الاستطلاع أن تتدهور بيئة المعلومات في المستقبل، مقارنة بأكثر من النصف في الاستطلاع السابق، وانطلق معهد المعلوماتية الدولية كمنظمة غير حكومية العام الماضي بعد التحذير من أن الخوارزميات المتحيزة والتلاعب والمعلومات المضللة تشكل "تهديدًا عالميًا ووجوديًا".

ويحذر التقرير من أن العديد من الساسة "استغلوا" نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة لتحقيق مكاسب سياسية، مع التأثير غير المباشر المتمثل في تآكل الثقة في المصادر الموثوقة للمعلومات والمؤسسات الديمقراطية.

وشعر ما يقرب من ثلثي الخبراء الذين شملهم الاستطلاع أن مقاطع الفيديو والصوت والصور والنصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي كان لها تأثير سلبي على بيئة المعلومات، مع نفس النسبة "المقتنعة" بأنها تضخم مشكلة المعلومات المضللة.

وقال التقرير "إن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية قدمت فرصًا جديدة لإنتاج الدعاية على نطاق واسع".

وكان القلق الرئيسي المتعلق بالذكاء الاصطناعي هو الفيديو الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، يليه الصوت، ووجد الاستطلاع أن الخبراء في البلدان النامية كانوا أكثر قلقًا بشأن الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي التوليدي من الخبراء في البلدان المتقدمة. كما وجدت أغلبية واضحة من المستجيبين جانبًا إيجابيًا للذكاء الاصطناعي، حيث أعربوا عن "أمل معتدل" في أنه قد يجلب فوائد مثل المساعدة في الكشف عن المحتوى المضلِّل ومساعدة الصحفيين على غربلة بنوك كبيرة من البيانات.

واستندت نتائج اللجنة إلى ردود من 412 باحثًا أكاديميًا في مجالات تشمل العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية وعلوم الكمبيوتر، وعند سؤالهم عن كيفية مواجهة المشاكل التي أبرزها التقرير، أوصى المستجيبون بتعزيز وسائل الإعلام الحرة والمستقلة؛ وتنفيذ حملات محو الأمية الرقمية؛ وتشجيع التحقق من الحقائق، ووضع علامات على المحتوى المضلِّل.