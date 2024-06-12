شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو وضع Game Mode لهواتف أيفون؟ وكيف تستفيد منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تقديم وضع اللعب "Game Mode" لأول مرة على نظام التشغيل macOS العام الماضي، وهو الآن متوفر على نظام التشغيل iOS أيضًا، حيث تقدم أبل وضع اللعب إلى أجهزة iOS كجزء من iOS 18، وقد تم الإعلان عن الميزة الجديدة في WWDC 2024 يوم الاثنين.

عند تشغيل وضع الألعاب "Game Mode"، سيعمل جهازك على تقليل نشاط الخلفية لزيادة معدلات الإطارات إلى الحد الأقصى وسيتمتع باستجابة محسنة مع AirPods وأجهزة التحكم في الألعاب، وفقًا لرئيس برامج أبل Craig Federighi، وأضافت Apple وضع ألعاب مشابهًا إلى نظام التشغيل macOS العام الماضي كجزء من نظام التشغيل macOS Sonoma، على الرغم من أنه يتطلب أن يكون لديك جهاز Mac مزود بـ Apple Silicon.

وتعد إضافة وضع اللعب إلى نظام التشغيل iOS أحدث خطوة في حملة أبل لتشجيع الأشخاص على ممارسة ألعاب عالية الدقة على أجهزة iPhone الخاصة بهم، وهناك مكتبة متنامية من الألعاب الكبيرة التى يمكنك لعبها، مثل Assassin’s Creed Mirage وResident Evil Village، كما أعلنت Capcom أيضًا يوم الاثنين أن Resident Evil 7 ستأتي إلى نظام التشغيل iOS (وأجهزة iPad وMac) الشهر المقبل وأن طبعة Resident Evil 2 قيد التطوير لمنصات Apple.