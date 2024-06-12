شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية فى أمريكا ضد شركة أبل لاحتكارها أسواق الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العدل الأمريكية انضمام 4 ولايات جديدة إلى دعوى قضائية ضد شركة أبل تتهمها باحتكار أسواق الهواتف الذكية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "الولايات الـ 4 هي: إنديانا وماساتشوستس ونيفادا وواشنطن، وقد انضمت إلى الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة في مارس من قبل 15 ولاية ومقاطعة كولومبيا".

وأشارت إلى أن شركة أبل صاحبة هاتف ايفون ، استخدمت ثقلها للحصول على أموال أكثر من المستهلكين والمطورين ومنتجي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار، كما أنها متهمة باحتكار غير قانوني للهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية على المطورين.