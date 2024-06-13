شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تصبح أول علامة تجارية تبلغ قيمتها تريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت شركة أبل أول علامة تجارية تتخطى قيمة علامتها التجارية تريليون دولار، بزيادة 15٪ عن العام الماضي، حسبما أظهر التصنيف العالمي الذي أصدرته شركة Kantar’s BrandZ، وفقاً لصحيفة رويترز.

واحتفظت شركة تصنيع هواتف آيفون بمكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم للعام الثالث على التوالي في عام 2024، تليها شركة جوجل بقيمة 753 مليار دولار، ومايكروسوفت بقيمة 713 مليار دولار.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت شركة آبل عن ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تجدد الطلب على أجهزة iPhone وتعكس انخفاض مبيعات منتجها الأكثر مبيعًا بسبب الإنفاق الاستهلاكي المتقلب وعودة منافسي التكنولوجيا.



وقال فارون ميشرا، المحلل في شركة Counterpoint: "لقد تمكنت شركة أبل باستمرار من تقديم المنتجات والخدمات والرسائل، الأمر الذي كان له صدى وثيق لدى المستهلكين، مما أدى إلى إنشاء قاعدة جماهيرية قوية للعلامة التجارية".

مع القيمة السوقية البالغة 3.18 تريليون دولار، تتفوق شركة أبل على شركة Nvidia القوية لرقائق الذكاء الاصطناعي بقيمة 2.97 تريليون دولار.

بفضل موجة من الحماس للذكاء الاصطناعي وازدهار الطلب على الرقائق، دخلت Nvidia لأول مرة في قائمة Kantar لأفضل 10 علامات تجارية قيمة في العالم، وقال دان آيفز، المحلل في شركة Wedbush Securities: "إن شركة Nvidia، بقيادة الأب الروحي لـ AI Jensen (Huang) ومبتكر ثورة الذكاء الاصطناعي هذه، أصبحت الآن علامة تجارية رائدة لأن رقائق GPU الخاصة بها هي الذهب والنفط الجديد في عالم التكنولوجيا".

وقال كانتار إن قيمة العلامة التجارية لشركة Nvidia قفزت إلى أكثر من 200 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، مما يجعل Nvidia سادس أكثر العلامات التجارية قيمة.

وقالت الشركة الاستشارية: "إن ما يميز Nvidia حقًا هو الإيمان الذي يتمتع به المستثمرون الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء في مركزية الشركة بالنسبة لأكبر الروايات التخريبية في مجال التكنولوجيا".