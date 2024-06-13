شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من نصفه سيكون مظلما.. اعرف شكل القمر فى السماء اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 7 أيام من دورته، حيث يظهر فى سماء الليل اليوم، وهو مضاء بنسبة 42%، وهو حاليا مازال فى مرحلة القمر الجديد، التى تتأتى بعدها مرحلة الربع الأول غدا الجمعة 14 يونيو، ويكون القمر فيها نصف بدر، لأن القمر يبدو نصف مضاء كما يُرى من الأرض، ويمثل الوقت الذى يكون فيه القمر ربع طريقه خلال دورته القمرية ورحلته حول الأرض.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.

وكتبت وكالة ناسا فى بيان: "قد يطلق الناس على هذا عرض نصف القمر، لكن تذكر أن هذا ليس حقًا ما تشاهده فى السماء"، مضيفة "أنت ترى فقط شريحة من القمر بأكمله."