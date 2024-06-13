شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قراصنة يخترقون شركة Tile ويسرقون بيانات العملاء ومعرفات التتبع والان مع تفاصيل الخبر

تمت سرقة البيانات الخاصة بعملاء شركة Tile، التي تصنع جهاز بلوتوث صغير لتتبع الأشياء ، فى خرق أمني.

وقالت شركة Life360، التي تمتلك شركة Tile، إن أحد المتسللين اخترق منصة دعم عملاء Tile، وسرق بيانات العملاء التي تشمل الأسماء والعناوين ورسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى معرفات تعقب Tile.

ومع ذلك، لا يُعتقد أنه تم الوصول إلى بيانات الموقع الدقيقة المرتبطة بأجهزة Tile.

كتب كريس هولز، الرئيس التنفيذي لشركة Life360، في بيان نُشر على الإنترنت، على غرار العديد من الشركات الأخرى، أصبحت Life360 مؤخرًا ضحية لمحاولة ابتزاز إجرامية"،

وقال هولز إن شركته تلقت رسائل بريد إلكتروني "من ممثل مجهول يدعي أنه يمتلك معلومات عملاء Tile"، واكتشف التحقيق الذي "بدأ على الفور" في الحادث المحتمل "وصولاً غير مصرح به إلى منصة دعم عملاء Tile (ولكن ليس منصة خدمة Tile الخاصة بنا)."

وأضاف الرئيس التنفيذي أن البيانات المكشوفة "لا تتضمن معلومات أكثر حساسية، مثل أرقام بطاقات الائتمان أو كلمات المرور أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو بيانات الموقع أو أرقام التعريف الصادرة عن الحكومة، لأن منصة دعم عملاء Tile لم تحتوي على أنواع المعلومات هذه". ".



وقال هولز إنه يعتقد أن الحادث "كان يقتصر على بيانات دعم عملاء Tile المحددة ولم ينتشر على نطاق أوسع".

وبحسب ما ورد، تمكن مرتكب الجريمة من الوصول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بشخص كان يعمل في شركة Tile، مما أثار تساؤلات حول إعداد الأمان الداخلي للشركة.

وتشير لقطات الشاشة التي أرسلها المتسلل إلى 404 Media إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى عدد من الأدوات الداخلية القادرة على نقل ملكية متعقب Tile وإضافة حسابات المسؤول وإرسال الرسائل إلى مستخدمي Tile.

وتعمل الشركة مع جهات إنفاذ القانون في هذا الشأن، ولكن لا يبدو أنها اتصلت بعملاء Tile لإبلاغهم بالانتهاك وإبلاغهم بأي إجراء يجب اتخاذه، ويمكن أن يحدث ذلك بمجرد أن يكون لديه فهم أوضح للحادث.

واستحوذت Life360 على شركة Tile في عام 2021 في صفقة بقيمة 205 ملايين دولار.