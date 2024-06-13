شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. مركبة صينية تلتحم بمختبر فضائى وتجري فحوصات طبية للرواد والان مع تفاصيل الخبر

التحمت المركبة الفضائية الصينية شنتشو 10 بنجاح مع المختبر الفضائي تيانقونج-1 في 13 يونيو 2013، مما يمثل المهمة الثانية للبلاد إلى محطة الفضاء الصغيرة، حيث كان الفريق مكون من ثلاثة أشخاص، ومن بينهم وانج يا بينج، ثاني امرأة صينية تطير إلى الفضاء.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، أجرى رواد الفضاء العديد من التجارب التكنولوجية والفيزيائية والعلمية أثناء وجودهم على متن الطائرة، بما في ذلك الفحوصات في المدار لرئتي طاقم تيانجونج-1 وقلوبهم وظروف الكيمياء الحيوية.



في حين أن التأثيرات الطبية لرواد الفضاء كانت محور التركيز الرئيسي للمهمة، إلا أنها كانت أيضًا الأولى من نوعها بالنسبة للصينيين، فقد بث وانج دروسًا حية في العلوم للطلاب خلال محاضرتين في علوم الفضاء.