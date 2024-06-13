شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: عدد كبير من الأمريكيين يحصلون على أخبارهم من تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

قالت دراسة جديدة لعادات الأمريكيين الإخبارية، إن تيك توك أصبح مصدرًا إخباريًا أكثر شعبية للأمريكيين، حيث يعتقد الشباب بشكل متزايد أن المنصة تعرضهم لمعلومات من غير المرجح أن يروها في أي مكان آخر.

ويبحث الاستطلاع الذي أصدره مركز بيو للأبحاث ، في الدور الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية Facebook وInstagram وTikTok وX – في الأنظمة الغذائية الإخبارية للأمريكيين.

ووفقًا للاستطلاع، يعد تيك توك ثاني أكثر مصدر للأخبار شيوعًا بعد X، على الرغم من أن معظم مستخدمي TikTok لا يفكرون في المقام الأول في تطبيق الفيديو القصير كمصدر للأخبار.

ومن بين مستخدمي TikTok، قال 15 % فقط إن متابعة الأخبار هي السبب الرئيسي لاستخدامهم التطبيق ، ومع ذلك، قال 35% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يكونوا ليشاهدوا الأخبار التي يتلقونها على TikTok في أي مكان آخر.

وعلى عكس التطبيقات الأخرى، من المرجح أن تأتي الأخبار التي يراها المستخدمون على تيك توك من الشخصيات المؤثرة أو المشاهير بقدر ما تأتي من الصحفيين ومن المرجح أن تأتي من غرباء تمامًا.

في الوقت نفسه، يقول معظم مستخدمي فيسبوك وإنستجرام إن الأخبار التي تظهر على صفحاتهم يتم نشرها من قبل الأصدقاء أو الأقارب أو أشخاص آخرين يعرفونهم، أما على X، فمن المرجح أن يرى المستخدمون الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام أو المراسلين.

على الرغم من أن معظم مستخدمي TikTok لا يستخدمون المنصة بشكل أساسي مع وضع الأخبار في الاعتبار، إلا أن استطلاع Pew يشير إلى أن شعبيتها كمصدر للأخبار آخذة في الارتفاع ، وكذلك مخاوف المشرعين بشأن المعلومات التي يراها المستخدمون على التطبيق.

وفي أبريل، وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك ما لم تسحب الشركة الأم ومقرها الصين من التطبيق في غضون عام، ويقول بعض مؤيدي ما يسمى بحظر TikTok (الذين يؤكدون غالبًا على أن التشريع ليس حظرًا نظرًا لأن ByteDance يمكنها منعه عن طريق بيع TikTok) كما إن المشكلة تكمن في خوارزمية TikTok القوية والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة الصينية في تشكيل المعلومات، بما في ذلك الأخبار الذى يراها 170 مليون مستخدم أمريكي.