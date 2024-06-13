شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاي قد يحصل قريبا على ميزة الدردشة.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

تقوم خدمة بث الموسيقى الشهيرة سبوتيفاي بإضافة ميزة جديدة إلى جلسات Jam الخاصة بها، حيث كشف تحليل حديث لكود تطبيق سبوتيفاي، والمعروف باسم APK Teadown، عن ميزة "دردشات" مخفية تحمل الاسم الرمزي "Campfire"، يشير هذا الاكتشاف إلى أن سبوتيفاي ربما يعمل على إضافة وظيفة الدردشة إلى جلسات Jam، مما يسمح للأصدقاء بإجراء محادثات أثناء الاستماع إلى الموسيقى معًا.

"سبوتيفاي جام" هي ميزة تتيح للمشتركين المميزين إنشاء قائمة تشغيل مشتركة مع الأصدقاء، سواء شخصيًا أو افتراضيًا، يمكن للأصدقاء الاستماع إلى الأغاني وإضافتها إلى قائمة الانتظار معًا.



ومع ذلك، فهو يفتقر حاليًا إلى وظيفة الدردشة داخل التطبيق، مما يجبر المستخدمين على التبديل إلى تطبيقات أخرى للتواصل، كما ستعالج هذه الإضافة القادمة لميزة الدردشة هذه المشكلة وتعزز الجانب الاجتماعي لجلسات Jam.

وبينما يبدو أن الكود الخاص بميزة الدردشة هذه هو عمل قيد التقدم، إلا أن وجوده يشير إلى أن سبوتيفاي تعمل بنشاط على تطويره. بناءً على الكود المحدود الذي تم العثور عليه، يبدو أن هذه الميزة مصممة خصيصًا للمحادثات الجماعية ضمن جلسات Jam، على الرغم من عدم تأكيدها بعد، فمن المحتمل أن يقوم سبوتيفاي بالفعل باختبار الميزة داخليًا.

وفي هذا الإطار، ستكون القدرة على الدردشة مباشرة داخل تطبيق سبوتيفاي أثناء جلسات Jam بمثابة إضافة مرحب بها للمستخدمين، خاصة أثناء الجلسات الافتراضية حيث لا يكون الاتصال وجهًا لوجه ممكنًا، كذلك سيؤدي ذلك إلى إلغاء الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات لمراسلة الأصدقاء وإنشاء تجربة اجتماعية أكثر سلاسة وتكاملاً.

من المهم ملاحظة أن عمليات إزالة APK تقدم لمحة عن الميزات المستقبلية المحتملة، لكنها لا تضمن إصدار هذه الميزات رسميًا، ومع ذلك يشير هذا الاكتشاف إلى أن سبوتيفاي تستكشف طرقًا لتعزيز الجانب الاجتماعي لمنصتها وجعل جلسات Jam أكثر تفاعلية وجاذبية للمستخدمين.



مع استمرار سبوتيفاي في تحسين ميزة الدردشة هذه وتطويرها، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية تكاملها مع جلسات Jam والوظائف الإضافية التي قد تقدمها، سنراقب بالتأكيد المزيد من التحديثات حول هذه الإضافة المحتملة لميزات سبوتيفاي.