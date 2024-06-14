شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تستخدم شرائح Oracle لزيادة حسابات الذكاء الاصطناعي.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تتعاون OpenAI وMicrosoft مع Oracle للحصول على سعة حوسبة أكبر لتشغيل ChatGPT ، وكجزء من الشراكة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، تعمل الشركات الثلاث معًا حتى تتمكن OpenAI من استخدام منصة Microsoft Azure Al على البنية التحتية لشركة Oracle.

ولم يتهرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، من حقيقة أن شركته تحتاج إلى المزيد من البنية التحتية لتشغيل خدماتها، حتى أنه كان يجري مناقشات لجمع مليارات الدولارات لمشروع شرائح الذكاء الاصطناعي.

وفي البيان الصحفي الخاص بصفقة Oracle هذا الأسبوع، قال إن رقائق Oracle "ستمكن OpenAI من الاستمرار في التوسع".

وحتى الآن، اعتمدت OpenAI بشكل كامل على Microsoft لتلبية احتياجاتها الحاسوبية ، وفي المقابل استثمرت مايكروسوفت 13 مليار دولار مقابل حصة 49% في شركة OpenAI الهادفة للربح والحق الحصري في ترخيص تقنيتها تجاريًا، ولكن كما توضح صفقة Oracle هذه تحتاج OpenAI إلى حوسبة أكثر مما تستطيع Microsoft وحدها تقديمه إذا كانت تريد مواكبة الطلب ومنع انقطاع ChatGPT في المستقبل .

ومن الواضح أن Microsoft وOpenAI حساسان بشأن كيفية النظر إلى صفقة Oracle هذه، وأصدرت OpenAI اليوم بيان متابعة قائلة إن "علاقتنا السحابية الإستراتيجية مع Microsoft لم تتغير" وأن الشراكة الجديدة "تمكن OpenAI من استخدام منصة Azure AI على البنية التحتية لـ OCI للاستدلال والاحتياجات الأخرى، ويشير الاستدلال إلى عملية تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج من خلال تطبيقات مثل ChatGPT.

وأوضحت OpenAI أيضًا أن التدريب المسبق لنماذجها الحدودية "يستمر في الحدوث على أجهزة الكمبيوتر العملاقة المبنية بالشراكة مع Microsoft".

وهناك مستوى آخر من الإحراج في عمل OpenAI وOracle معًا ، وتوفر Oracle أيضًا البنية التحتية لـ xAI، منافس OpenAI لـ Elon Musk .