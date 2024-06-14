شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكم تعلن موعد قمة سناب دراجون 2024.. ما الذي يمكن توقعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة كوالكم عن مواعيد قمة سنابدراجون 2024، خلال الفترة ما بين 21 إلى 23 أكتوبر في ماوي، هاواي، حيث ستعلن عن الجيل التالي من شرائح Snapdragon 8 Gen 4 في هذا الحدث، والتي تم تأكيد أنها تأتي مع وحدة المعالجة المركزية Oryon CPU المخصصة من كوالكم وأداء NPU المحسن، كذلك ترددت أنباء عن تشغيل لعبة Genshin Impact بسلاسة لمدة 45 دقيقة بدقة 1080 بكسل، مع الحفاظ على معدل إطارات يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

وكان دون ماكجواير، كبير مسؤولي التسويق في شركة كوالكم، قد أعلن خلال حدث MWC 2024 في فبراير الماضي، أنه سيتم الإعلان عن مجموعة شرائح سناب دراجون 4 الجيل 8 في قمة سنابدراجون أكتوبر المقبل، كما شارك أيضًا بعض التفاصيل المتعلقة بـ SoC القادمة.

من جهة أخرى أشار أحد التقارير أيضًا إلى أن وحدة معالجة الرسومات Adreno 830 من Snapdragon 8 Gen 4 سجلت أعلى بنسبة 10% من شريحة M2 من آبل في اختبار الإجهاد الشديد لبرنامج 3DMark Wild Life، كذلك ستعمل شريحة كوالكم من الجيل التالي على تشغيل الهواتف الرائدة القادمة من أفضل العلامات التجارية مثل OnePlus وiQOO وXiaomi.

في وقت سابق، كشف تقرير أن شركة Xiaomi لديها صفقة حصرية مع شركة كوالكم للإطلاق الأول، يليها كل من OnePlus وiQOO، كذلك من المتوقع أن يكون كل من Xiaomi 15 و15 Pro أول الأجهزة التي تأتي مع شريحة كوالكم من الجيل التالي.

ومن المتوقع أيضًا أن تستخدم شركة سامسونج معالج Snapdragon 8 Gen 4 لهواتفها الذكية من سلسلة Galaxy S25، علاوة على ذلك يُشاع أن سلسلة iQOO 13 ستأتي مع معالج كوالكم من الجيل التالي، ونظرًا لأن كل هذه التكهنات مجرد تكهنات، فإننا نقترح على قرائنا التعامل مع هذه المعلومة بحذر وترقب المزيد من التحديثات في الأيام القادمة.



