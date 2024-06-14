شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة جوجل المنتظرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة سرقة الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

قدمت شركة جوجل ميزة "قفل كشف السرقة" لهواتف أندرويد في حدث I/O 2024، الذي اختتم الشهر الماضي، وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أن البرازيل ستكون أول دولة تحصل على هذه الميزة، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد وقت سرقة الهاتف الذكي.

سيكون هناك ثلاثة أنواع من الأقفال خلال مرحلة الاختبار الأولية، الأول: سيكون قفل الشاشة التلقائي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي سيستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحركات الشائعة المرتبطة بالسرقة وحظر الشاشة.

أما ميزة القفل عن بعد الثانية فستسمح للمستخدمين بقفل شاشة هواتفهم عن بعد عن طريق إدخال رقم الهاتف وإكمال التحدي الأمني ​​من جهاز آخر، بعد ذلك ستقوم ميزة قفل الجهاز غير المتصل بقفل الشاشة تلقائيًا إذا كان الهاتف الذكي المسروق بدون اتصال بالإنترنت لفترات طويلة.

ستكون الميزة متاحة في البرازيل لهواتف أندرويد الإصدار 10 أو أعلى بدءًا من شهر يوليو، وقال عملاق التكنولوجيا أيضًا إن هذه الميزة سيتم طرحها للمستخدمين من البلدان الأخرى تدريجيًا هذا العام.

يعد قفل اكتشاف السرقة من جوجل جزءًا من جهد أوسع للحفاظ على بيانات المستخدمين آمنة قبل وأثناء وبعد محاولة السرقة، كذلك قامت جوجل أيضًا بتحسين حماية إعادة ضبط المصنع لنظام أندرويد، مما يزيد من صعوبة إعادة ضبط الأجهزة المسروقة وإعادة بيعها على اللصوص.

وباستخدام هذه الترقية، إذا فرض اللص إعادة ضبط الجهاز المسروق، فلن يتمكن من إعداده مرة أخرى دون معرفة الجهاز أو بيانات اعتماد حساب جوجل.

أصبحت سرقة الهواتف الذكية محنة شائعة في جميع أنحاء العالم، فبينما قامت جوجل بتطبيق الذكاء الاصطناعي لقفل الهاتف المسروق، قدمت شركة أبل أيضًا العديد من الميزات الجديدة لمكافحة السرقة التي تجعل جهاز iPhone المسروق عديم الفائدة، عن طريق قفل الجهاز وجعل إزالته صعبة أيضًا. معرف Apple من المقرر.