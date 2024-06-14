شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزات تحديث Xbox الجديد بخلفيات أفضل وحفظ أكثر من شبكة Wi-Fi والان مع تفاصيل الخبر

تطرح مايكروسوفت تحديث إكس بوكس الذي يتيح لك عرض صورة اللعبة مع أي خلفية Xbox Home، وهذا يعني أنك ستستمر في رؤية خلفيتك الديناميكية أو العادية عندما لا تقوم بالتمرير عبر الألعاب المختلفة.

في السابق، كانت مايكروسوفت تسمح لك فقط بعرض صورة اللعبة باستخدام خلفية Xbox Home الافتراضية، و الآن، يمكنك الاحتفاظ بخلفيتك وعرض صور اللعبة دون الحاجة إلى الاختيار بين الاثنين.

وبدأت مايكروسوفت لأول مرة في اختبار هذه الميزة في أبريل، ويمكنك أن ترى كيف تبدو في هذة الخطوات:

لتمكين هذا الخيار، توجه إلى قائمة إعدادات Xbox، ثم حدد عام > تخصيص > خلفيتي ، ومن هناك اختر إظهار صورة اللعبة المحددة ، ويمكنك الآن أيضًا تحديث لون خلفيتك الديناميكية دون تغيير لون ملفك الشخصي.

وتطرح Microsoft بعض التحديثات الأخرى أيضًا، بما في ذلك قدرة جهاز Xbox الخاص بك على تذكر ما يصل إلى 10 شبكات Wi-Fi، مما يوفر عليك الحاجة إلى إعداد معلومات الشبكة وكلمات المرور مرة أخرى في كل مرة تقوم فيها بنقل وحدة التحكم الخاصة بك من إحدى الشبكات. مكان إلى آخر.

ويتم أيضًا طرح تحديث لوحدة التحكم يسمح لوحدة التحكم Xbox Adaptive بالحصول على "دعم موسع لمزيد من ملحقات USB المتصلة"، حيث يدعم كل منفذ الآن ما يصل إلى 12 زرًا وعصا ثانية ومفتاح قبعة، بالإضافة إلى اتصالات صوتية أكثر استقرارًا لأجهزة الكمبيوتر. سماعات الرأس موصولة بلوحة ألعاب Elite Wireless 2.

بالإضافة إلى ذلك، توفر مايكروسوفت دعم الماوس ولوحة المفاتيح في Xbox Cloud Gaming للجميع وستسمح الآن للاعبين بإدارة بيانات اللعبة والحفظ السحابي ذاتيًا للعناوين التي يتم تشغيلها على متصفحهم أو موقع Xbox الإلكتروني أو تطبيق Xbox على أجهزة تلفزيون Samsung.