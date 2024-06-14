شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفتة عن ميزة تتبع العين على iPhone وiPad من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن مجموعة من ميزات إمكانية الوصول التي ستصل لجهاز iPhone في الربيع وقالت إنها ستصل "في وقت لاحق من هذا العام"، لقد أصبحوا الآن رسميًا مزودين بنظام iOS 18، وهي خيارات تتبع العين، واللمسات الموسيقية، والاختصارات الصوتية، وفقاً لموقع phonearena.

تدعي شركة آبل أن ميزة إمكانية الوصول الجديدة لتتبع العين في نظام التشغيل iOS 18 تستخدم الذكاء الاصطناعي للسماح للأشخاص الذين تأثرت وظائفهم الحركية بتشغيل أجهزة iPhone وiPad فقط من خلال حركة أعينهم.

من الواضح أن تكنولوجيا المعلومات لا تشير إلى Apple Intelligence، نظرًا لأنها مدعومة فقط بواسطة iPhone 15 Pro وربما طرازات iPhone 16 وتستخدم ميزة تتبع العين الكاميرا الأمامية للإعداد والمعايرة في ثوانٍ، ومع التعلم الآلي على الجهاز، يتم الاحتفاظ بجميع البيانات المستخدمة لإعداد هذه الميزة والتحكم فيها بشكل آمن على الجهاز.

ويبقى أن يتم اختبار مدى نجاح ميزة Eye Tracking في اختيار تطبيقات iPadOS وiOS وتشغيلها والتحكم فيها، ويمكن للمستخدمين التنقل بين عناصر الشاشة بأعينهم والضغط على أزرار الشاشة باستخدام ما يسمى بـ Dwell Control لتنشيطها، أو التمرير لأعلى ولأسفل بأعينهم فقط.



يعد Dwell Control عبارة عن مقدار محدد مسبقًا من الوقت يقوم فيه المستخدم بإيقاف نظرته على عنصر الشاشة من أجل تنشيطه.

أما بالنسبة لخيارات الوصول الجديدة الأخرى لنظام التشغيل iOS 18، فإن شركة آبل تقدم Music Haptics التي تقوم بتشغيل النقرات والأنسجة والاهتزازات المحسّنة للصوت المتوفرة في كتالوج Apple Music الخاص بها.