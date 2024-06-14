شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS Max و iPhone SE Plus 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل هاتفها iPhone XS Max العام الماضى، حيث تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتف أبل المتطورة، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone XS Max وبين هاتف iPhone SE Plus 2020 كما يلى:

هاتف iPhone XS Max

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.

المعالج: معالج A13 Bionic .

الذاكرة الداخلية: ذاكرة 256GB.

نظام التشغيل:نظام iOS (14.x) .

البطارية: 3179 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل

هاتف iPhone SE Plus 2020شاشة Retina بحجم 5.5 بوصة وبجودة HD.

بصمة شاشة TouchID

شريحة معالج A13 Bionic

ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.

سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل

كاميرا أمامية مع مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 13.