شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد أبل بتهمة دفع أجور منخفضة للموظفات والان مع تفاصيل الخبر

تسعى دعوى قضائية جماعية رفعتها امرأتان ضد شركة أبل للحصول على تعويضات لـ12 ألف موظفة حالية وسابقة بدعوى دفع أجور أقل من اللازم لهن، وتقول الدعوى إن شركة التكنولوجيا العملاقة دفعت لهم "بشكل منهجي" أجورًا أقل من موظفيها الذكور على مدى أربع سنوات.

وتزعم الدعوى المرفوعة أمام محكمة ولاية كاليفورنيا في مقاطعة سان فرانسيسكو، أن سلوك شركة أبل المنهجي للتمييز الجنسي ينبع من سياسة تحدد رواتب الموظفين على أساس وظائفهم السابقة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال .

وقبل خريف عام 2017، تنص الشكوى على أن شركة آبل استخدمت معدلات الأجور المسبقة المقدمة من المتقدمين للوظائف لتحديد رواتبهم الأولية، وفي العام التالي سألت شركة أبل المتقدمين عن توقعاتهم بشأن الأجور.

وتزعم الدعوى أن هاتين الممارستين أدتا إلى انخفاض معدلات أجور النساء في مكان العمل ، كما تدعي أن السياسة الأخيرة المتمثلة في سؤال الموظفين المحتملين عن توقعات رواتبهم "ترتبط بشكل كبير بالأجور السابقة.

وتظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يطلب منهم توقعات الأجور يقدمون بشكل عام رقمًا أعلى قليلاً من الأجر في وظيفتهم الحالية أو الأخيرة.

وخلقت سياسة الأجور للمتقدمين للوظائف نمطًا من الأجور المنخفضة للموظفات، كما تزعم الدعوى القضائية: "إن سياسة شركة أبل أو ممارساتها المتمثلة في جمع المعلومات حول توقعات الأجور واستخدام تلك المعلومات لتحديد الراتب المبدئي كان لها تأثير في إدامة الفوارق في الأجور السابقة ودفع الأجور". النساء أقل من الرجال يؤدون أعمالًا مماثلة إلى حد كبير.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أبعد من ذلك من خلال الإشارة إلى أن شركة آبل تعاقب الموظفات بشكل منتظم بسبب "الفئات المسجلة" من الأداء الوظيفي التي تؤدي إلى مكافآت وزيادات في الأجور.

وجاء في الشكوى: "إن نظام تقييم أداء شركة أبل متحيز ضد النساء، لأنه بالنسبة للفئات التي يتم تسجيلها مثل العمل الجماعي والقيادة، تتم مكافأة الرجال وتعاقب النساء على نفس السلوكيات".

وتسعى الدعوى الجماعية إلى الحصول على تعويض عن الأضرار و"الإغاثة التوضيحية" بالإضافة إلى سداد الأرباح والمزايا المنخفضة بسبب التناقضات المزعومة من قبل شركة Apple ، كما يطلب المدعون من المحكمة إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين للاستماع إلى شكواهم.

في عام 2022، تحدث مراسلو صحيفة فاينانشيال تايمز مع العديد من موظفات شركة أبل اللاتي زعمن أنهن ضحايا الاعتداء الجنسي والتنمر في العمل، ثم عندما قدموا شكاوى إلى الموارد البشرية، زعموا أن قضاياهم إما تم التقليل منها أو تجاهلها، أو أنهم تلقوا انتقامًا لتقديم شكاواهم.

وأحد الأمثلة الأكثر إثارة للجدل جاءت من مديرة القسم القانوني السابقة في شركة أبل، جين ويت، التي قالت إن أحد زملائها اخترق أجهزتها وأصدر تهديدات بالقتل. تقدمت بشكوى إلى إدارة الموارد البشرية وتأكدت من أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب.

ويدعي وايت أن فريق الموارد البشرية في شركة أبل لم يفشل في توبيخ الموظفة فحسب، بل قاموا بطردها في النهاية ، وقد أطلقت الصافرة على شركة Apple في مقال على الإنترنت يصف الموقف الذي أدى إلى موجة من الدعم وقصص مماثلة من موظفات أخريات في شركة Apple.