شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول جهاز يمكنك من إرسال رسائل صوتية عبر الأقمار الصناعية ببطارية تدوم عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Garmin، جهازًا جديدًا يمكنك من الاتصال بالأقمار الصناعية وإرسال الصور والرسائل الصوتية من خلال ارتدائه، والذى يعد إضافة هامة لأجهزة inReach القابلة للارتداء، ويحمل الجهاز الجديد اسم inReach Messenger Plus.

إرسال الصور والرسائل الصوتية

ويتمكن جهاز inReach Messenger Plus القابل للارتداء، من العمل خارج الشبكة، فهو يعد أول جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية من شركة Garmin يتميز بإرسال الصور والرسائل الصوتية، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الرسائل النصية العالمية ثنائية الاتجاه ومشاركة الموقع وإمكانيات SOS.



ويتميز هذا الجهاز بأنه يتوافق مع أجهزة inReach القابلة للارتداء السابقة، حيث يتسم جهاز Messenger Plus بمتانته وتصميمه المقاوم للحرارة، كما أنه مزود بعمر بطارية يمكن أن يستمر لأسابيع.

خدمة الاتصال بمركز تنسيق الطوارئ الدولي

ويوفر جهاز inReach Messenger Plus، خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية إما كجهاز مستقل أو عند إقرانه بتطبيق Garmin Messenger للجوال على هاتف ذكي متوافق، حيث يمكن لتطبيق inReach Messenger Plus وGarmin Messenger إرسال رسالة نصية SOS تفاعلية إلى Garmin Response، وهو مركز تنسيق مساعدات الطوارئ الدولي الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويمكن لهذا الجهاز أيضا مشاركة الصور والرسائل الصوتية أثناء نداء الاستغاثة، مما يمنح منسقي الاستجابة القدرة على رؤية وسماع تفاصيل الطوارئ.

ويوفر لك خدمة إقران جهاز inReach Messenger Plus بتطبيق Garmin Messenger لإرسال الرسائل عبر شبكة Wi-Fi أو الاتصال الخلوي بالهاتف الذكي المتوافق عند توفره، وعند الخروج من نطاق خدمة الهاتف الخلوي، سيتحول تطبيق Messenger تلقائيًا إلى تقنية الأقمار الصناعية inReach من Garmin.

تصميم جهاز inReach Messenger Plus

حمل تصميم جهاز inReach Messenger Plus، متانة قوية ليدوم طويلاً، بشهادة IPX7 لمقاومة درجات الحرارة والماء، كما يمكن للجهاز القابل للارتداء تحمل التعرض العرضي للماء حتى عمق متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

مواصفات جهاز inReach Messenger Plus

وعن مواصفاته، فإن بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن في جهاز inReach Messenger Plus، تمنحك ما يصل إلى 600 ساعة من عمر البطارية مع إرسال رسالة نصية أو موقع كل 10 دقائق في وضع الرسائل منخفضة الطاقة، واعتمادًا على أوضاع الاستخدام أو التتبع، يمكن أن تدوم البطارية المشحونة بالكامل لأسابيع إلى أشهر أو حتى عام كامل.