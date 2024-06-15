شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل وميتا تواجهان اتهامات بانتهاك قواعد التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركتى آبل وميتا قد تواجهان قريبًا اتهامات من المفوضية الأوروبية بانتهاك قواعد قانون الأسواق الرقمية (DMA)، موضحة أن المفوضية تخطط لتوجيه الاتهام لشركة أبل.

فيما ذكرت رويترز أيضا، فى وقت لاحق، أنه من الممكن توجيه الاتهام إلى شركة ميتا أيضًا، وتفيد التقارير بأن المفوضية تستهدف شركة أبل بسبب قواعدها "التوجيهية" التي تفرض رسومًا على المطورين مقابل الإشارة إلى خيارات الشراء التابعة لجهات خارجية، ويقال إن رسوم Meta ستتمحور حول اشتراكها الخالي من الإعلانات فى فيسبوك إنستجرام في الاتحاد الأوروبي.

وستصدر المفوضية نتائج أولية، وفقًا لرويترز ، مما يعني أن الشركات يمكنها إجراء تغييرات لمحاولة تصحيح الأمور قبل أن تتخذ المفوضية قرارًا نهائيًا، ومن المقرر أن يتم فرض الرسوم على شركة أبل أولاً، وفقًا لتقارير رويترز ، وتقول صحيفة فايننشال تايمز إننا قد نرى الرسوم في الأسابيع المقبلة.

وتأتى هذه الاتهامات في أعقاب فتح اللجنة تحقيقات DMA في عدم الامتثال في Apple وMeta وAlphabet في مارس ، ودخل DMA، الذي يصنف Alphabet وAmazon وApple ومالك TikTok ByteDance وMeta وMicrosoft باعتبارهم "حراس البوابة" الذين يجب أن يمتثلوا للقواعد المتعلقة ببعض "خدمات النظام الأساسي الأساسية" التي يقدمونها، حيز التنفيذ في وقت سابق من ذلك الشهر .